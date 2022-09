Nike dévoile les nouveaux maillots de l’Equipe de France pour la Coupe du Monde de football Qatar 2022

Aujourd’hui, Nike dévoile les nouveaux maillots de l’Equipe de France de football qui seront portés pour la Coupe du Monde Qatar 2022.

« La collection française est une fusion du patrimoine et de l’avenir du pays » explique la marque au swoosh. « Le motif de la feuille de chêne et de la branche d’olivier du kit domicile représente la force, la solidarité et la paix. Les éléments classiques du design français comprennent un insert tricolore sur le short, une chaussette et une manchette en jacquard ainsi que des détails dorés. Le graphisme du kit Away, inspiré de la toile de Jouy française, est composé d’images emblématiques de la France et des Bleus comme le coq, les plantes, l’Arc de Triomphe et Clairefontaine. »

Les Bleus de Didier Deschamps porteront le nouveau maillot domicile pour la première fois lors de la réception de l’Autriche le jeudi 22 septembre prochain au Stade de France (20h45) dans le cadre de la Ligue des Nations.

La mention « Nos différences nous unissent » est présente sur le maillot.

« Avec 5 milliards de fans à travers le monde, aucun autre sport ne rassemble autant les gens que le football. C’est pourquoi nous nous engageons à apporter le meilleur de nous-mêmes sur la plus grande scène du monde – et partout ailleurs – ainsi qu’à construire la communauté de football Nike la plus heureuse et la plus brillante qui soit » ajouteScott Dixon, vice-président, Global Men’s Football.

Bien évidemment, les nouveaux maillots sont accompagnés d’une nouvelle collection (performance et lifestyle).

Outre l’Equipe de France, Nike équipera également le Brésil, les Pays-Bas, l’Angleterre, le Portugal, les Etats-Unis, l’Australie, le Canada, la Croatie, la Corée, la Pologne, le Qatar ainsi que l’Arabie Saoudite, soit un total de 13 sélections sur les 32 qualifiées.