Infront signe un contrat de partenaire marketing exclusif avec l’adidas Arena, future antre du Paris Basketball

Construite dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, la future salle indoor en construction Porte de la Chapelle, l’adidas Arena, a signé un contrat exclusif avec l’agence de marketing sportif Infront concernant les aspects marketing.

En parallèle, Infront a également signé un contrat de partenariat (non exclusif) avec le futur club hôte de la salle, le Paris Basketball. L’annonce a été faite par Infront sur sa page Linkedin.

« Les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 vont profondément changer la façon dont les fans consomment le sport en France. A travers ce projet unique, nous proposerons aux marques un nouvel outil de communication alliant sport et divertissement tout au long de l’année. » précise Jean-Francois Jeanne, directeur général d’Infront France.

Pour rappel, la future salle multifonctions proposera une capacité pouvant grimper jusqu’à 9 000 places. Outre les matchs du Paris Basketball, la grande salle accueillera des concerts ainsi que d’autres évènements culturels et sportifs tout au long de l’année. De quoi intéresser de nombreuses entreprises, notamment en terme d’hospitalités VIP.

Un futur lieu de vie de divertissement qui se positionne à la croisée de la musique, du sport, de la culture et du lifestyle. Un support idéal pour la marque aux trois bandes. « Il s’agit du premier « nommage » d’adidas dans le monde. Être « namer » de l’Arena est une opportunité unique pour nous. Nous en sommes très heureux et avons hâtes de vibrer lors des rencontres autour du sport et de la culture » expliquait cet été Mathieu Sidokpohou, Directeur Général Europe du Sud, adidas. « La marque souhaite créer des expériences exclusives pour ses spectateurs mais surtout s’engager concrètement pour les habitants du quartier, notamment en favorisant l’accès au sport pour les jeunes femmes en héritage des valeurs Alice Milliat. Également en offrant un terrain de jeu (entraînements, équipements, accompagnements) idéal pour pratiquer ses passions dans les meilleures conditions. »

Un Naming, signé avec la SAE POPB, qui avait été vivement critiqué en mai dernier par une partie de la classe politique et autres observateurs, avec notamment le lancement d’une pétition « Arena « Alice Milliat » ou « Adidas » ? Ne laissons pas une marque marcher sur le féminisme ! ».

Selon Le Monde, adidas devrait verser 2,8 millions d’euros par an dans le cadre de ce contrat de Naming.

En attendant de prendre ses quartiers Porte de la Chapelle, le Paris Basketball jouera un match de Betclic Elite ce dimanche sur le court central de Roland-Garros.

