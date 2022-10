« Sponsor Me » – adidas vous offre un contrat sponsoring et met en scène ses principaux ambassadeurs

Pour promouvoir son programme de fidélité « adiClub », adidas a lancé il y a quelques semaines une opération de sponsoring ouverte à tous.

Avec « Sponsor Me », la marque aux trois bandes a décidé de récompenser 100 membres de sa communauté restreinte en leur proposant de recevoir des paires de baskets toutes neuves 4 fois dans l’année.

Vous l’aurez compris, plus qu’un contrat de sponsoring « lucratif » à la Lionel Messi ou Karim Benzema, on est ici sur un contrat « dotation produits » en sneakers.

Pour promouvoir cette activation, adidas a réalisé un spot vidéo dans lequel plusieurs ambassadeurs de la marque répondent aux demandes sponsoring d’inconnus.

Au casting, on retrouve Lionel Messi (football), Donovan Mitchell (NBA), Trae Young (NBA), Stefanos Tsitsipas (tennis), Garbine Muguruza ou encore Shaunae Miller-Uibo (athlétisme) qui doivent faire face à un nombre élevés de demandes sponsoring…

Sur Twitter, la marque a ainsi répondu à certaines demandes de sponsoring en prévenant les intéressés de l’ouverture de l’opération « Sponsor Me ».

the wait is over https://t.co/APNJbUzWn9 https://t.co/zKHlfhB9FP pic.twitter.com/nGBfKC6d89

— adidas (@adidas) September 16, 2022