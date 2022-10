Puma dévoile son nouveau film de marque « Fearless » à l’aube de la Coupe du Monde de football Qatar 2022

A un peu plus d’un mois du début de la Coupe du Monde de football 2022 disputée au Qatar, Puma lance sa nouvelle campagne publicitaire « Fearless ».

Dans un spot de 3 minutes, l’équipementier parvient à mettre en avant son positionnement de marque globale et lifestyle tout en s’appuyant sur ses principaux ambassadeurs football dont Neymar JR. Un état d’esprit « sans peur » qui s’applique dans la vie de tous les jours.

Pour cette campagne qui devrait faire mouche auprès de la cible visée, c’est l’agence française LaFourmi qui a accompagné Puma sur l’ensemble du processus créatif : Conception, écriture du film, et la production et post-production en collaboration avec Hamlet et les réalisateurs Julien & Quentin.

Le storytelling

« Un matin, dans le bus, au cours d’une discussion, un des jeunes personnages du film évoque de manière totalement innocente l’état d’esprit “Fearless” de Neymar Jr. en racontant une action de foot. Ce mot va résonner chez ses amis et prendre vie tout au long du film. Les scènes s’enchaînent, joueurs et Football Obsessed Teens se challengent mutuellement dans un monde où il faut oser pour devenir le plus “Fearless” possible, sur le terrain et en dehors. »

Dans le nouveau spot de Puma, on retrouve Neymar Jr, Antoine Griezmann, Memphis Depay, Kingsley Coman, Fridolina Rolfö, Sara Björk, Nikita Parris, Antony, Christian Pulisic et Romeo Beckham.

Côté produits, Puma a également dévoilé ses nouveaux crampons « Fearless » (ULTRA et FUTURE 1.4) qui seront portés par les ambassadeurs pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L’équipementier fait dans la « sobriété » pour la compétition avec une couleur corail (rouge, orange, rose) pour les chaussures et du jaune pour son logo et son marquage.

