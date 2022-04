Rachel Jung : Agent d’athlètes, objectifs et enjeux ambitieux avant Paris 2024

Après une expérience dans l’univers du rugby et du football professionnel au sein du service sponsoring, ancienne sportive de haut niveau je retourne à mon premier rêve. Les Jeux Olympiques ! Nous avons la formidable chance et opportunité d’être pays hôte des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Des Jeux Olympiques qui se veulent, inédits, durables et spectaculaires.

J’accompagne aujourd’hui, des athlètes (Aviron – Claire Bové* Vice championne Olympique, Matthieu Androdias & Hugo Boucheron* Champions Olympiques, BMX racing-Manon Valentino* finaliste olympique; Skate Aurélien Giraud* finaliste olympique (agent officiel Jérémie Grynblat) dans leurs rêves olympiques, je les aide a construire leur image autour de leurs valeurs, effectuer une stratégie de communication afin de développer leur notoriété et enfin démarcher des marques pour les accompagner jusqu’à Paris 2024, en créant des activations qui ont du sens et qui se veulent innovantes.

Les objectifs sont ambitieux et terriblement passionnants.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 vont être un événement en France unique et un incroyable levier de communication.

C’est pour cette raison, qu’aujourd’hui je suis très heureuse d’officialiser l’association d’images entre Claire Bové , Vice-championne Olympique aux Jeux Olympiques de Tokyo et la maison de prestige Mauboussin fleuron français de la haute joaillerie jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Claire devient la nouvelle égérie de la marque, une nouvelle aventure qui s’annonce riche. Claire, est une athlète, une championne, une femme incroyable avec un univers unique. Ainsi l’association avec la maison de prestige, audacieuse et symbole de la joaillerie horlogerie accessible prend tout son sens et parait comme une évidence.

Un grand merci à Alain Nemarq, Président Directeur Général pour la confiance et nos échanges toujours inspirants. Merci également à Franck Nemarq, Directeur Marketing & Communication et ses équipes, nous avons hâte de commencer l’aventure du rêve olympique avec vous.

Alain Némarq, Président Directeur Général de Mauboussin : « Claire Bové et la Maison Mauboussin ont décidé de rapprocher leurs images jusqu’aux jeux olympiques de Paris 2024. Les valeurs que porte la championne, de courage, de ténacité, mais également de générosité, d’élégance et de beauté sont les valeurs traditionnellement mises en avant par la Maison Mauboussin.

Mauboussin est une Maison au cœur de la France et des Français. Et, qui incarne mieux la France que Claire Bové pour Mauboussin ? Claire Bové n’incarne pas simplement la France qui gagne, elle symbolise aussi la France qui participe, la France qui se bat, la France qui fait des sacrifices de manière à briller au firmament des nations.

Dès aujourd’hui, l’association de la marque Mauboussin avec Claire Bové sera portée haut et fort par l’éclatante athlète et par la prestigieuse Maison joaillière et horlogère. A titre personnel, je suis très fier de voir le nom de Claire Bové associé au nom de la Maison. »

Claire Bové, Vice championne Olympique : « Lorsque la passion, l’élégance, l’intensité et l’audace se rencontrent. Très fière et heureuse d’être la nouvelle égérie de la maison de prestige Mauboussin fleuron français de la haute joaillerie.

Un partenariat fort qui va m’accompagner jusqu’aux Jeux Olympiques de #Paris2024 ! Un rêve qui se réalise. J’espère aller décrocher avec Alain Nemarq , remarquable, innovant et audacieux ainsi qu’avec son équipe brillante, la plus belle des étoiles »

Si vous êtes une agence, une marque ou un/une athlète et que vous souhaitez rejoindre l’aventure olympique, n’hésitez pas à me contacter.

CONTACT :

Rachel Jung

06.32.56.96.46

Rachelsport@outlook.fr

