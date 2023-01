Tennis – Andrey Rublev lance sa propre marque « Rublo »

En ce début d’année 2023, le joueur de tennis russe Andrey Rublev a troqué ses tenues Nike pour un nouvel équipementier donc le logo est une sorte de V.

Baptisée « Rublo », la marque se positionne comme bienveillante avec la volonté de sensibiliser à l’égalité et à la gentillesse « dans l’espoir de rendre notre monde meilleur ». A l’occasion de l’Open d’Australie 2023, le joueur russe s’est incliné en 1/4 de finale contre Novak Djokovic, de quoi offrir une forte visibilité à ce nouvel équipementier.

« Je sais que je suis dépressif et que j’ai toujours pensé à la vie et à la mort pendant trop de temps, mais avant que mes jours ne se terminent, je continuerai à me battre pour ce que je crois, ce que j’aime. Nous avons travaillé sur quelque chose d’important pour moi. Et nous aimerions partager avec vous quelque chose qui peut être plus grand qu’une simple marque, quelque chose qui peut aider les gens, la planète. Quelque chose qui sera un symbole d’espoir et de bonté. Ça va être une année intéressante et espérons que tous ensemble nous pourrons ajouter un peu de lumière dans ce monde sombre » a expliqué le joueur russe sur son compte Instagram.

Ajoutons que pour cette nouvelle saison 2023, Andrey Rublev a rejoint l’agence de représentation « Kosmos Management ».