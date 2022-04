SportEasy lance une nouvelle opération SportEngagement avec Kard

Du 6 au 30 avril 2022, Kard s’associe à SportEasy et son programme de sponsoring de clubs amateurs – SportEngagement – à l’occasion de la campagne #SoutenuParKard.

13 clubs de football amateur vont ainsi pouvoir bénéficier d’une dotation inédite :

– Un jeu de 14 shorts & maillots & chaussettes adidas pour une équipe de U13 ou U15

– 6 mois d’abonnement Kard pour tous les joueuses et joueurs du club, parents d’ados et ados

– 1 an d’abonnement à SportEasy Club pour toute l’association

Les clubs de football auront jusqu’au 30 avril pour tenter leur chance d’être sponsorisés en s’inscrivant ici.

Martin Lagache (Head Of Brand & Communication chez Kard) à propos de l’opération : « C’est avec beaucoup de fierté que nous lançons l’opération #SoutenuParKard en partenariat avec SportEasy. L’esprit d’équipe, le partage et la performance sont des valeurs sportives qui nous animent au quotidien. Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité de soutenir des équipes de foot et de pouvoir participer au développement du sport chez les adolescents ! »

Andy Fournié (Head of Brand Partnership chez SportEasy) : « Depuis le début de l’année, nous avons réussi à mobiliser 4 grands acteurs du monde de l’équipement sportif pour venir en aide aux clubs amateurs grâce à notre programme SportEngagement. Aujourd’hui nous sommes fiers et heureux d’accueillir Kard, solution leader de la gestion d’argent de poche pour les adolescents, en tant que partenaire. Grâce à l’opération #SoutenuParKard, ce sont 182 joueurs qui seront équipés d’une nouvelle tenue, 13 clubs qui seront dotés de SportEasy et environ 2000 personnes qui se verront offrir 6 mois d’abonnement au service Kard. »

À propos de Kard :

Lancée en 2019, Kard est une application d’argent de poche pour les ados, co-pilotée par les parents, qui a déjà séduit plus de 150 000 utilisateurs.

C’est la solution la plus pratique et sécurisée pour :

– Côté ados, gagner en autonomie avec une carte de paiement et une application pour apprendre à maîtriser son budget.

– Côté parents, gérer l’argent de poche de son ado, recharger instantanément ou de façon programmée son compte tout en contrôlant en temps-réel les dépenses, et interagir avec lui.elle.

À propos de SportEasy :

SportEasy est, quant à elle, une application web et mobile qui rassemble une communauté de 2M de sportifs et simplifie le quotidien de milliers d’équipes et clubs de sport amateur.

En juin 2021, SportEasy a lancé son propre programme de sponsoring de clubs amateurs destiné aux marques qui souhaitent aider les clubs à s’équiper, se digitaliser, et se former en contrepartie d’une visibilité physique et digitale impactante.

