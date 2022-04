Une programmation dense sur CANAL+ ce week-end (23 et 24 avril) avec le Canal Sport Tour

Ce week-end (23 et 24 avril 2022), les abonnés CANAL+ passionnés de sport en auront une nouvelle fois pour leur argent avec une programmation dense !

CANAL+ en mode « Canal Sport Tour »

Les fans de sport partent en tournée sur CANAL+. Un très grand week-end se présente, lors duquel les abonnés seront transportés au coeur des plus beaux endroits ou se déroulent les compétitions.

Un tour des plus grandes enceintes sportives et de lieux mythiques, vécu en bord de piste ou de pelouse, avec les envoyés spéciaux pour faire ressentir l’ambiance, la ferveur, la chaleur des grands rendez vous.

Parmi les évènements du week-end :

Le Grand Prix d’Emile Romagne en Formule 1 dans le temple d’Imola.

dans le temple d’Imola. Les chocs Arsenal / Manchester United et Liverpool / Everton dans des places fortes du championnat de Premier League .

. PSG / Lens en Ligue 1 Uber Eats pour le prime de samedi soir au Parc des Princes. Le match du titre pour Paris ?

pour le prime de samedi soir au Parc des Princes. Le match du titre pour Paris ? Un alléchant Toulon / Toulouse en TOP 14 , qui se jouera exceptionnellement à l’Orange Vélodrome pour la 3ème édition de la Fête du Rugby.

, qui se jouera exceptionnellement à l’Orange Vélodrome pour la 3ème édition de la Fête du Rugby. Le Grand Prix du Portugal en MotoGP à Portimao, un circuit en train d’écrire son histoire et plebiscité par les fans…

FORMULE 1

Vendredi 22 Avril

13H10 : ESSAIS 1 sur CANAL+SPORT

16H50 : ESSAIS 2 sur CANAL+SPORT

Samedi 23 Avril

12H10 : ESSAIS 2 sur CANAL+

13H50 : PLATEAU SPORT sur CANAL+

16H15 : SPRINT sur CANAL+

17H10 : DEBRIEF F1 sur CANAL+DECALÉ

Dimanche 24 Avril

13H55 : LA GRILLE sur CANAL+DECALÉ

14H55 : GRAND PRIX D’EMILIA ROMAGNA sur CANAL+

16H45 : LE PODIUM sur CANAL+

16H55 : FORMULA ONE – LE MAG sur CANAL+

Football – Ligue 1 Uber Eats

Samedi 23 Avril

20H30 : SOIR DE LIGUE 1 – L’AVANT MATCH sur CANAL+ DECALÉ

21H00 : PSG / LENS sur CANAL+DECALÉ

22H55 : SOIR DE LIGUE 1 sur CANAL+DECALÉ

Dimanche 24 Avril

16H55 : LOSC / STRASBOURG sur CANAL+SPORT

19H00 : DEBRIEF L1 sur CANAL+SPORT

Rugby – TOP 14

Samedi 23 Avril

14H05 : DUPLEX sur CANAL+

CASTRES / CLERMONT sur RUGBY+

STADE FRANÇAIS / PAU sur RUGBY+

17H05 : MULTIRUGBY (3 MATCHS) sur CANAL+

BRIVE / LYON sur RUGBY+

RACING 92 / BIARRITZ sur RUGBY+

LA ROCHELLE / PERPIGNAN sur RUGBY+

20H10 : CANAL RUGBY CLUB sur CANAL+

21H05 : TOULON / TOULOUSE sur CANAL+

22H55 : CANAL RUGBY CLUB – LE DEBRIEF sur CANAL+

Dimanche 24 Avril

20H25 : CANAL RUGBY CLUB sur CANAL+

21H05 : MONTPELLIER / BORDEAUX sur CANAL+

22H55 : CANAL RUGBY CLUB – LE DEBRIEF sur CANAL+

Football – Premier League

Samedi 23 Avril

13H10 : MATCH OF ZE DAY sur CANAL+SPORT

13H25 : ARSENAL / MANCHESTER UNITED sur CANAL+SPORT

15H30 : MATCH OF ZE DAY sur CANAL+SPORT

15H55 : MANCHESTER CITY / WATFORD sur CANAL+SPORT

17H55 : MATCH OF THE DAY sur CANAL+SPORT

18H25 : BRENTFORD / TOTTENHAM sur CANAL+SPORT

20H30 : MATCH OF ZE DAY sur CANAL+SPORT

Dimanche 24 Avril

14H30 : MATCH OF ZE DAY sur CANAL+SPORT

14H55 : CHELSEA / WEST HAM sur CANAL+SPORT

17H25 : LIVERPOOL / EVERTON sur CANAL+

19H25 : CANAL FOOTBALL CLUB sur CANAL+

Lundi 25 Avril

20H50 : CRYSTAL PALACE / LEEDS UNITED sur CANAL+SPORT

WRC – Rallye de Croatie

Vendredi 22 Avril

08H30 : SS01 sur CANAL+SPORT

09H25 : SS02 sur CANAL+SPORT

10H20 : SS03 sur CANAL+SPORT

11H30 : SS04 sur CANAL+SPORT

15H05 : SS05 sur CANAL+SPORT

15H55 : SS06 sur CANAL+SPORT

16H50 : SS07 sur CANAL+DECALÉ

18H00 : SS08 sur CANAL+DECALÉ

Samedi 23 Avril

07H45 : SS09 sur CANAL+SPORT

08H40 : SS10 sur CANAL+SPORT

11H30 : SS11 sur CANAL+SPORT

12H10 : SS12 sur CANAL+SPORT

18H55 : SS13 sur CANAL+DECALÉ

19H40 : SS15 sur CANAL+DECALÉ

Dimanche 24 Avril

07H18 : SS17 sur CANAL+SPORT

08H30 : SS18 sur CANAL+DECALÉ

10H25 : SS19 sur CANAL+DECALÉ

13H00 : SS20 sur CANAL+SPORT

Rugby – PRO D2

Vendredi 22 Avril

19H20 : BEZIERS / BOURG EN BRESSE sur RUGBY+

NARBONNE / OYONNAX sur RUGBY+

GRENOBLE / CARCASSONNE sur RUGBY+

PROVENCE RUGBY / AGEN sur RUGBY+

AURILLAC / MONTAUBAN sur RUGBY+

NEVERS / ROUEN sur RUGBY+

20H35 : COLOMIERS / MONT DE MARSAN sur CANAL+SPORT

GOLF

Vendredi 22 Avril

14H00 : ISPS HANDA CHAMPIONSHIP 2EME TOUR sur GOLF+

21H30 : ZURICH CLASSIC OF NEW ORLEANS 2EME TOUR sur GOLF+

Samedi 23 Avril

14H00 : ISPS HANDA CHAMPIONSHIP 3EME TOUR sur GOLF+

19H00 : ZURICH CLASSIC OF NEW ORLEANS 3EME TOUR sur GOLF+

20H45 : ZURICH CLASSIC sur CANAL+SPORT

Dimanche 24 Avril

14H00 : ISPS HANDA CHAMPIONSHIP 4EME TOUR sur GOLF+

19H00 : ZURICH CLASSIC OF NEW ORLEANS 4EME TOUR sur GOLF+

20H45 : ZURICH CLASSIC sur CANAL+SPORT

Jeudi 28 Avril

14H00 : CATALUNYA CHAMPIONSHIP 1ER TOUR sur GOLF+

21H30 : MEXICO OPEN 1ER TOUR sur GOLF+

LE SOMMAIRE DES EMISSIONS SPORT DU WEEK-END

CANAL FOOTBALL CLUB

Hervé Mathoux sera à la présentation du CANAL FOOTBALL CLUB entouré de Gauthier Kuntzmann, Dominique Armand, Mickael Landreau, Tom Williams, Habib Beye et Stan Collymore.

Au programme ce dimanche 24 avril :

19H25 : CANAL FOOTBALL CLUB sur CANAL+

Interview :

• Le capitaine du PSG, Marquinhos est au micro des équipes du CFC.

Reportage :

• Direction Rotterdam pour en savoir plus sur l’équipe de Feyenoord que l’OM affronte jeudi en 1/2 finale de Ligue Europa Conférence.

Page anglaise :

• Les résumés des chocs entre Arsenal et Manchester et le derby de la mersey entre Liverpool et Everton.

• Egalement Bande de confs, et les grands d’Europe avec notamment les buts de Bayern Munich / Dortmund.

CANAL SPORTS CLUB

Le CANAL SPORTS CLUB est présenté par Astrid Bard avec Clément Repellin, Olivier Dacourt, Julien Benneteau et Nikola Karabatic.

Au programme ce samedi 23 avril :

19H15 : CANAL SPORTS CLUB en clair sur CANAL+

Sujet :

• Evan Fournier, le basketteur français, médaillé d’argent à Tokyo, vient de terminer sa première saison avec les Knicks de New York. Il dresse un bilan d’une saison sportivement en demi-teinte avec la franchise qui le caractérise et nous parle de son amour pour la Big Apple.

Sujet :

• Un sujet en inside avec l’équipe de la FDJ féminine lors de Paris-Roubaix. Les journalistes du CSC ont accompagné la semaine dernière l’équipe française lors de cette course mythique. De la reconnaissance des pavés à la course dans la voiture du directeur de l’équipe, nous allons vivre la course comme si nous y étions avec en point d’orgue une belle 5ème place de Marta Cavalli, la spécialiste des classiques de l’équipe.

News :

• Les Sports Mécaniques sont de retour ce week-end avec le Grand Prix d’Emilie-Romagne en F1 et celui du Portugal en Moto GP. Les dernières informations et réactions après les qualifications seront dans le CSC.

Sujet :

• A l’occasion du Canal Sport Tour 2022, ce week-end, nous raconterons l’histoire de deux enceintes mythiques du sport mondial. Le circuit d’Imola et le stade d’Anfield à Liverpool.

Comme toutes les semaines, le Cardiomètre et la Question sans complexe du CSC qui sera cette semaine sur l’origine de la roucoulette, le plus célèbre tir du handball. En fin d’émission, tous les résultats et images du jour.

CANAL RUGBY CLUB

Le CANAL RUGBY CLUB est présenté par Isabelle Ithurburu avec Sébastien Chabal et Thierry Dusautoir.

Au programme ce samedi 23 avril :

20H10 : CANAL RUGBY CLUB sur CANAL+

• Retour sur les matchs de la 23ème journée de Top 14 avec notamment Castres/Clermont et Brive/Lyon mais surtout présentation du choc du soir Toulon/Toulouse au Stade Vélodrome de Marseille, dans le cadre d’une journée spéciale Coupe du Monde 2023 en France.

• Un sujet retraçant les grandes heures du rugby à Marseille sera diffusé en présentation du match du soir.

Au programme ce dimanche 24 avril :

Le CANAL RUGBY CLUB est présenté par Isabelle Ithurburu avec Xavier Garbajosa et Frédéric Michalak.

20H25 : CANAL RUGBY CLUB sur CANAL+

• Le Top du Top 14 pour revenir sur tous les moments forts de la journée de Top 14.

Retour en image sur le choc Toulon/Toulouse de la veille au Stade Vélodrome de Marseille.

Présentation du choc des leaders du soir avec Montpellier, 1er au classement qui reçoit Bordeaux-Bègles, son dauphin.