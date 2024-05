Roland-Garros 2024 installe des caméras sur les arbitres de chaise (« refcam »)

Pour ce Roland-Garros 2024, certains arbitres sont équipés d’une caméra installée sur leur tête. Une ref cam dans le tennis plutôt rare à ce niveau.

Certainement pour enrichir un peu plus l’expérience de diffusion des matchs, la FFT déploie des casques-caméras portés par les arbitres de chaise lors de certains matchs sur le Philippe Chatrier. Une initiative qui vient compléter la caméra placée sur le filet et qui offre des plans au plus proche de l’action.

Sur les réseaux sociaux, et notamment X (anciennement Twitter), cette nouvelle « ref cam » fait évidemment parler les fans de tennis.

La caméra à l’oreille de l’arbitre, légère envie de vomir quand même #rolandgarros pic.twitter.com/rIwXCix2jd — Virgil 🎙️ (@BauchaudVirgil) May 27, 2024

Pourquoi pas aussi une caméra sur la gourmette de l’arbitre ? — Stéphane Kohler (@Kohlerderien) May 27, 2024

Wsh la camera sur la tete de l’arbitre pour qu’on voit les traces j’adore ! 😍 Ça doit etre trop relou a porter des heures par contre 😮‍💨#RolandGarros — IVAN 🎙️ (@IvanMtbz) May 27, 2024

On ne voit pas du tout je vois pas d’intérêt — LucasLaw (@LucasLaw25) May 27, 2024

La caméra arbitre à RG, c’est le gadget le plus nullos depuis le « live win probability » — Stanislas Touchot (@StanTouchot) May 27, 2024

Récemment, France Judo a testé la caméra arbitre, une première mondiale dans ce sport.