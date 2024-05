L’Opening Week, l’autre réussite de Roland Garros

Cette année, le tournoi de Roland-Garros attend 75 000 spectateurs lors de l’Opening Week dont l’engouement ne fait que monter depuis quelques années.

« Quand je suis arrivé, il y avait 22 000 à 23 000 personnes lors de l’Opening Week et les sponsors n’étaient pas très investis » nous explique Stéphane Morel, directeur général de la FFT. L’année passée, ils étaient plus de 55 000 à franchir la porte de Roland Garros lors de la semaine de qualification du tournoi.

Souvent, l’expression « la quinzaine » est de mise lorsqu’on évoque un tournoi du grand chelem. Mais depuis plusieurs années, ces tournois, et Roland Garros en particulier, misent sur la semaine de qualifications au tableau final pour profiter de quelques jours supplémentaires et ainsi rentabiliser au maximum le tournoi. Et ça marche ! Cette année, cette semaine, appelée « Opening Week », se déroulera sur 5 jours, du lundi 20 au 24 vendredi mai.

Pour 25€ (12€ pour les moins de 25 ans) ces billets permettent de voir les matchs de qualifications donc, mais aussi les entraînements des plus grands joueurs du tournoi et de déambuler dans les allées du tournoi de l’ouverture à la fermeture du site.

« Cette année, on attend 75 000 spectateurs » s’exclame Stéphane Morel. Un objectif largement supérieur aux chiffres des années passées, mais tout à fait réalisable grâce notamment à la mise à disposition du court Suzanne Lenglen et son nouveau toit rétractable.

Bien moins chère qu’un billet pour les phases finale, cette « Opening Week » sert de coup d’envoi au tournoi et permet aux fans de profiter du tournoi de la Porte d’Auteuil pour un tarif plus que raisonnable.

