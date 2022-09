Tennis – Après l’annonce de sa retraite, retour sur les meilleures publicités de Roger Federer, le roi du sponsoring sportif

Ce jeudi 15 septembre 2022, Roger Federer a annoncé sa retraite de joueur de tennis professionnel en postant une lettre et un audio sur les réseaux sociaux.

Agé de 41 ans, le tennisman suisse termine donc sa carrière avec un prize money total de 130,594 millions de dollars accumulés sur le circuit ATP et les Grands Chelems. Une somme à laquelle s’ajoute les revenus sponsoring et marketing engrangés en parallèle ainsi que les « garanties » (appearance fees) pour participer à certains tournois.

Federer, le sportif roi du sponsoring

Tout au long de sa carrière, Roger Federer (avec son équipe dont son agent Tony Godsick) a réussi à se construire une image de marque premium, lui permettant de signer de nombreux contrats de sponsoring très lucratif.

Ces dernières années, Roger Federer est ainsi le sportif qui a empoché le plus d’argent en dehors des courts et terrains grâce au sponsoring selon les classements annuels édités par le magazine Forbes. Dans son dernier classement 2021-2022, le suisse émargeait à 90 millions de dollars de revenus sponsoring malgré son absence des courts.

Reste à savoir quelles marques resteront associées « à vie » à l’image de Roger. Equipé par Nike (textile et chaussures) la majeure partie de sa carrière, Federer a rejoint Uniqlo en 2018 pour le textile. En 2019, il devient actionnaire de la marque suisse On qui sortira un peu plus tard un modèle de chaussures de tennis qui sera porté par Federer lors de ces dernières sorties.

Tout au long de sa carrière, Federer a pu compter sur le soutien d’autres partenaires comme Wilson (équipementier raquette), Rolex, Mercedes-Benz, Gillette, Crédit-Suisse, Jura, Moët & Chandon, Netjets, Barilla, Lindt, Sunrise, Rimowa, Suisse Tourisme,…

Les meilleurs publicités avec Roger Federer

Comme nous en avons pris l’habitude à chaque retraite des plus grands sportifs, nous profitons de celle de Roger Federer pour vous partager les meilleures publicités tournées par le tennisman tout au long de sa carrière !

Patienter 1 minute pour que les vidéos apparaissent ci-dessous

https://www.youtube.com/watch?v=khjgSxKb3nc&ab_channel=ScarlettLi