Malgré le soutien des partenaires du tournoi (sponsors et diffuseurs), l’édition 2020 de Roland-Garros souffrira inévitablement de la baisse des revenus ticketing et merchandising liée à une affluence moindre.

« Alors même que les produits du tournoi vont diminuer de 50%, nous avons souhaité maintenir un prize money important de l’ordre de 90% de celui de l’année précédente » a précisé Guy Forget, Directeur du tournoi, début septembre lors d’une visioconférence.

« Les recettes de Roland-Garros étaient autour de 260 à 280 millions d’euros, nous serons à 140M€ pour cette année » a ajouté Bernard Giudicelli.

Comme pour l’US Open 2020, la dotation financière globale (prize money) de Roland-Garros 2020 a été revue à la baisse. 38 millions d’euros environ contre 42,6M€ en 2019. Dans le détail, les baisses seront supportées par les meilleurs joueurs.

Ainsi, le chèque du vainqueur de Roland-Garros 2020 (Simples Messieurs et Dames) sera moins élevé que l’année dernière avec 1,6 million d’euros contre 2,3 millions d’euros. Une baisse significative de l’ordre de 30,43%.

« En responsabilité, la pyramide des dotations a été revue en profondeur afin de manifester notre solidarité envers les joueurs et joueuses qui vivent une année particulièrement difficile. Une réduction significative de l’écart entre les vainqueurs du simple et les perdants du 1er tour a été opérée » détaille Guy Forget. « 30% d’augmentation sera attribué à la dotation du 1er tour et 27% pour l’ensemble des qualifications. De mémoire, le ratio perdant au 1er tour et gagnant en 2019 était de 50 contre 27 cette année. Le prize money global sera d’un peu plus de 38M€ sachant qu’un million supplémentaire a été mobilisé auprès de l’ATP et de la WTA pour aider les joueurs et joueuses classés entre la 150ème et la 500ème place. »

Tennis – Le détail du prize money de Roland-Garros 2020 (primes)

Simples Messieurs et Dames

Vainqueur : 1,6M€ (-30,43% vs 2019)

Finaliste : 850 500€ (- 27,92%)

1/2 finale : 425 250€ (-27,92%)

1/4 finale : 283 500€ (-31,69%)

1/8e finale : 189 000€ (-22,22%)

3e tour : 126 000€ (-11,89%)

2e tour : 84 000€ (-3,45%)

1er tour : 60 000€ (+30,43%)

Qualifications Simples Messieurs et Dames

Perdant du 3e tour : 25 900€ (+6,67%)

Perdant du 2e tour : 16 000€ (+30,61%)

Perdant du 1er tour : 10 000€ (+16,67%)

Doubles Messieurs et Dames (par paire)

Vainqueurs : 319 652€ (-44,89%)

Finalistes : 188 030€ (-35,16%)

1/2 finale : 110 606€ (-24,24%)

1/4 finale : 65 062€ (-18,16%)

1/8e finale : 38 272€ (-9,95%)

2e tour : 23 920€ (+4%)

1er tour : 14 950€ (+ 30%)

Tennis en fauteuil – Simples Messieurs et Dames

Vainqueur : 53 000€ (+0%)

Finaliste : 26 500€ (+0%)

1/2 finale : 13 500€ (+0%)

1/4 finale : 6 750€ (+0%)

Tennis en fauteuil – Doubles Messieurs et Dames (par paire)

Vainqueurs : 16 000€ (+0%)

Finalistes : 8 000€ (+0%)

1/2 finale : 4 750€ (+0%)

Quad – Simples Messieurs

Vainqueur : 20 000€ (+0%)

Finaliste : 10 000€ (+0%)

1/2 finale : 6 000€ (+0%)

Quad – Doubles Messieurs (par paire)

Vainqueurs : 4 000€ (+0%)

Finalistes : 2 000€ (+0%)