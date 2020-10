Textiles, raquettes, chaussures… Qui remporte la bataille des équipementiers pour ce Roland-Garros 2020 ?

Cette année, Roland-Garros 2020 réserve quelques surprises dans le tableau masculin. Entre exploits et absences de certains cadors, quelles sont les marques qui tirent leur épingle du jeu pour la dernière ligne droite du Grand Chelem ?

Textiles, chaussures, raquettes…. Qui sont les équipementiers des 16 joueurs présents au stade des 1/8e de finale de Roland-Garros ?

9 marques textiles pour les 16 joueurs – Avantage Nike

Chez les hommes, un total de 9 marques textiles se partagent les 16 joueurs présents en 1/8e de ce Roland-Garros 2020. C’est un de moins que l’année dernière au même stade de la compétition.

Cette année, la marque la plus représentée sur les épaules des joueurs est Nike avec 5 représentants : Karen Khachanov, Andrey Rublev, Grigor Dimitrov, Jannik Sinner et Rafael Nadal. A l’exception de l’espagnol, tous évoluent avec la collection vintage inspirée par Agassi et portée à l’US Open.

Derrière Nike, on retrouve adidas avec 4 joueurs : Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem, Alexander Zverev et Sebastian Korda.

Le podium est complété par les 7 autres équipementiers présents en 1/8e avec chacun un joueur. Lacoste (Novak Djokovic), Joma (Pablo Carreño Busta), Yonex (Daniel Altmaier), Dorko (Márton Fucsovics), Mizuno (Lorenzo Sonego), Fila (Diego Schwartzman) et Asics (Hugo Gaston).

Wilson, la marque de raquette la plus représentée

Du côté des raquettes, c’est la marque Wilson qui est la plus utilisée par les 16 joueurs des 1/8 de finale de Roland-Garros édition 2020. Wilson domine « largement » le classement avec 7 joueurs soit un peu moins de 44% des 1/8e de finalistes (Tsitsipas, Khachanov, Carreno Busta, Dimitrov, Sonego, Gaston, Korda).

Derrière, on retrouve Head avec 4 joueurs (Djokovic, Zverev, Sinner et Schwartzman). Le podium est complété par Babolat (Nadal, Thiem) et Yonex (Altmaier, Fucsovics) a égalité avec deux joueurs.

Au total, ce sont 4 marques de raquettes qui sont représentées par les 15 joueurs pris en compte. Andrey Rublev n’entre pas dans ce décompte car il évolue toujours avec une raquette masquée noire (Head ?) qui ne laisse apparaître aucun signe commercial. Le russe est donc toujours en négociation de son prochain contrat… Une technique également utilisée dans le football pour les chaussures des joueurs.

Nike en tête des chaussures

Concernant les chaussures de tennis, c’est Nike qui chausse le plus de joueurs parmi les 16 huitièmes de finaliste avec 6 représentants (Khachanov, Rublev, Dimitrov, Sinner, Nadal et Fucsovics).

Derrière, on retrouve adidas avec 4 joueurs (Thiem, Zverev, Tsitsipas et Korda). Asics complète le podium avec 2 joueurs (Djokovic et Gaston). Suivent Mizuno (Sonego), Joma (Carreno Busta), Fila (Schwartzman) et Yonex (Altmaier).

Au total, 7 équipementiers chaussures se partagent les 16 derniers joueurs.

Reste à savoir quel joueur soulèvera le trophée et offrira la meilleure publicité à ses équipementiers.

Wilson et Lacoste Partenaires Officiels de Roland-Garros

Outre la visibilité offerte par les joueurs, le tournoi de Roland-Garros est également une vitrine pour les équipementiers. Depuis cette année, Wilson est la balle officielle du tournoi en remplacement de Babolat. Un partenariat (signé jusqu’en 2024) et des balles qui ont alimenté les débats en début de quinzaine, avec notamment une sortie de Rafa Nadal, en contrat avec Babolat.

De son côté, Lacoste est également bien visible sur les courts de la Porte d’Auteuil en tant que Partenaire Premium jusqu’au moins 2025. La marque habille notamment les arbitres, les juges lignes ou encore les ramasseurs de balles, en plus d’une visibilité sur les principaux courts. Lacoste a également réalisé les masques de protection, un goodies en vente au prix de 15 euros.

