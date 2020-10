JO – Orange 3ème Partenaire Premium de Paris 2024

Hier, Orange a officialisé la signature de son partenariat avec Paris 2024. A un peu moins de 4 ans des JO et des Paralympiques, Orange devient Partenaire Premium et Fournisseur Officiel.

Pour officialiser ce partenariat, Stéphane Richard, PDG d’Orange et Tony Estanguet, Président de Paris 2024, étaient à la Tour Eiffel en présence d’Anne Hidalgo, Maire de Paris. Au rang de Partenaire Premium, Orange rejoint Groupe BPCE et EDF.

« Les réseaux Très Haut Débit, qui seront installés dans chaque site de compétition permettront à chacune et à chacun de vivre toutes les émotions procurées par cet événement, en France comme à l’international. En tant que fournisseur officiel, Orange offrira aux spectateurs et aux diffuseurs une qualité de service optimale » précise le communiqué. « Orange et Paris 2024 répondent à un défi technique, technologique et humain inédit. Près de 4 milliards de téléspectateurs se sont donné rendez-vous lors des précédents Jeux Olympiques de Londres 2012 et plus de 20 millions d’appels ont été passés sur les sites. En 2024, le partage de photos et vidéos sera plus que jamais au coeur des usages. Pour répondre à ces besoins, Orange connectera tous les sites des Jeux en très haut débit fixe et mobile. Dès le début de l’année 2021, le futur siège du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sera le premier site connecté par Orange dans le cadre de ce partenariat. »

C’est une joie pour @orange d’être partenaire de #Paris2024, un événement dont nous partageons les valeurs. Pour moi, ce sont l’audace, l’engagement et l’optimisme qui incarnent le mieux ce défi. Et vous @TonyEstanguet, @Anne_Hidalgo et les salariés d’Orange? #ObjectifParis2024 pic.twitter.com/tP4WP2apN0 — Stéphane Richard (@srichard) October 1, 2020

« Assurer les télécommunications aux Jeux Olympiques et Paralympiques est un grand défi. A mesure que nous allons nous rapprocher de l’échéance, le monde entier aura les yeux rivés sur Paris. La connectivité doit être irréprochable pour que spectateurs et téléspectateurs puissent vivre pleinement leur passion et partager leurs émotions » précise Tony Estanguet, Président de Paris 2024. « Nous sommes convaincus qu’Orange sera un formidable partenaire pour relever ce défi et créer ce lien. Orange possède une expertise technologique exceptionnelle et porte dans son ADN un ancrage historique dans l’événementiel sportif. Ensemble, Paris 2024 et Orange vont collaborer pour organiser des Jeux innovants et spectaculaires qui rapprocheront les gens. »