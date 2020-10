Hublot dévoile sa nouvelle montre connectée Big Bang e « Champions League » (7 000€)

Pour célébrer le début de l’UEFA Champions League saison 2020-2021 qui débute symboliquement aujourd’hui avec le tirage au sort des poules (32 équipes), Hublot dévoile sa nouvelle montre aux couleurs de la compétition.

Dans le détail, cette nouvelle montre Hublot version Ligue des Champions s’appuie sur une déclinaison de sa montre connectée Big Bang e.

L’édition limitée à 500 exemplaires est vente au prix de 7 000 euros.

Reprenant le bleu de la Champions League, la montre arbore un boîtier léger en céramique et un bracelet en caoutchouc. Sur l’écran, les possesseurs du chronographe pourront choisir leur cadran sur un store dédié.

Une montre connectée aux matchs avec de nombreuses notifications

Une montre connectée (wear os by google) qui offrira également de nombreuses possibilités grâce à l’appli Hublot Loves Football UEFA Champions League.

L’utilisateur pourra recevoir des notifications pour l’avertir de l’heure du coup d’envoi (15 minutes avant le début du match), des buts, des remplacements, des cartons jaunes et rouges et du temps additionnel. Il sera également possible de consulter les compositions des équipes.