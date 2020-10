Sponsoring – AG2R stoppe ses investissements dans la voile et se concentre sur le cyclisme

Hier, AG2R La Mondiale a annoncé la fin de ses investissements sponsoring dans la voile. Désormais, la société de protection sociale et patrimoniale se concentra uniquement sur le cyclisme pour sa communication dans le sport.

Comme nous l’a précisé AG2R La Mondiale, les investissements dans la voile représentaient 1 millions d’euros chaque année.

« L’engagement d’AG2R La Mondiale dans la voile restera dans nos mémoires une formidable aventure sportive et humaine auprès des marins ainsi que des handisportifs que nous avons soutenus avec la FFVoile » précise Béatrice Willems, Directeur du Cabinet du Directeur général et de la communication d’AG2R La Mondiale, dans un communiqué. « Ces actions menées avec beaucoup d’engouement et d’émotion ont fait écho au développement constant du Groupe et ont contribué à l’ancrer encore plus fortement dans ses valeurs fondatrices de performance et de solidarité, pleinement portées par les gens de mer. Nous souhaitons remercier chaleureusement tous ceux qui ont partagé cette passion avec nous pendant ces belles années »

Ces dernières années, AG2R La Mondiale était notamment le Partenaire Majeur de la Transat qui portait son nom.

En cyclisme, l’équipe cycliste AG2R La Mondiale sera rebaptisée AG2R Citroën Team à partir de 2021. Cette année, l’équipe cycliste avait un budget global, tous partenaires confondus, de 17 millions d’euros. En outre, la société amplifiera ses actions autour du programme Vivons Vélo « destiné à valoriser les bienfaits du vélo auprès du grand public dans une optique de prévention santé et poursuivra également son programme de soutien et de développement de la pratique cycliste mixte handi-valide ».