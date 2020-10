Tennis – Le prize money et les sponsors d’Hugo Gaston à Roland-Garros 2020

Hier, Hugo Gaston s’est incliné en 1/8e de finale de Roland-Garros 2020 face à Dominic Thiem. Une rencontre en 5 sets dans laquelle le jeune français âgé de 20 ans a brillé aux yeux de millions de français.

Grâce à son parcours, Hugo Gaston va empocher le plus gain en tournoi de sa jeune carrière. Pour une défaite en 1/8e de finale du Grand Chelem parisien, Gaston va empocher un prize money de 189 000 euros. Engagé en doubles avec Hugo Humbert (défaite au 1er tour), le toulousain empochera 14 950€ supplémentaires, primes à se partager avec son binôme. Avec ce Roland-Garros 2020, Hugo Gaston va remporter plus que l’ensemble de ses primes acquises depuis le début de sa carrière (171 000$ environ).

Pour rappel, le vainqueur de cette édition 2020 particulière de Roland-Garros touchera 1,6M€ (détail des primes ici), un gain en retrait de 30,43% par rapport à 2019.

Gaston – Thiem : Une grosse audience sur France Télévisions…

Diffusé un dimanche en après-midi avec une fin de rencontre en soirée, le match entre Gaston et Thiem a enregistré une audience moyenne de 3,2 millions de téléspectateurs sur France 2. Le pic a été enregistré à 5,6 millions de téléspectateurs. Sur France 3, la fin du match, après 20H, a été suivie par 4,8 millions en moyenne (20% PDA). Egalement diffusé sur Eurosport, le jeune gaucher s’est donc révélé aux yeux des fans de tennis mais également du grand public.

…bénéfique pour ses sponsors

Une audience TV et un engouement naissant autour du joueur français qui ravira Asics, son équipementier textile et chaussures, ainsi que Wilson, son équipementier raquette. Deux marques qui l’accompagnent depuis plusieurs années.

« Hugo est avec nous, ou plutôt, nous sommes avec lui depuis qu’il a 12 ans. Il fait partie des jeunes espoirs que l’on avait détectés, et avec qui nous avons eu envie de collaborer » nous précise Arnaud Leroux, Head of Marketing France d’Asics. « Nous sommes très très fiers d’Hugo. Au-delà de la performance incroyable qu’il a réalisée à Roland Garros cette année, c’est un garçon adorable, disponible, avec qui il est très agréable d’échanger et de collaborer. Ce qui est bluffant, c’est qu’à 20 ans seulement, il a une maturité incroyable, une maitrise de soi, ce zest d’impertinence dans son jeu qu’on aime tant en France, et tout cela en gardant les pieds sur terre… battue en l’occurrence (rires) »

Après, Asics et Wilson, le jeune tennisman parviendra-t-il a séduire de nouveaux sponsors ? « Nous avons déjà quelques pistes » nous précise Loïc Martin, agent du français chez IMG depuis le début de l’année. « Hugo a réalisé la meilleure audience TV à Roland-Garros depuis quelques années, ça intéresse des marques. Nous allons prendre le temps pour trouver les marques qui lui plaisent et avec lesquelles il aura envie de construire son image ».

Précisons que pour cette rencontre, comme pour son tour précédent contre Stan Wawrinka, Hugo Gaston arborait également les couleurs de Guinot Mary Cohr sur les manches de son t-shirt Asics. Depuis de nombreuses années, le groupe d’instituts de beauté s’est « spécialisé » dans le sponsoring de joueurs et joueuses de tennis au match, lorsqu’ils ou elles sont programmés face à des cadors. De quoi s’offrir une visibilité intéressante à moindre coût, jusqu’à 10 000$ par match en fonction de l’affiche et du tour.

Résumé vidéo – Hugo Gaston / Dominic Thiem (Roland-Garros 2020)

Au lendemain de sa défaite en 1/8e face à Thiem, Hugo Gaston a évidemment reçu de nombreuses demandes média. Le jeune tennisman participera notamment au Super Moscato Show, émission phare de RMC entre 15h et 18h.

