Tennis – Nike lance une collection vintage « Challenge Court » inspirée par Andre Agassi pour l’US Open 2020

En marge de l’US Open 2020 de tennis qui débute lundi, Nike a dévoilé il y a quelques jours sa nouvelle collection « Challenge Court ». Des pièces au look vintage inspirées des polos, shorts, survêtements et chaussures portés il y a une trentaine d’années par un certain André Agassi.

A la fin des années 80, début des années 90, la marque au swoosh secoue les codes de la planète tennis avec des tenues colorées et « rock & roll » portées par le kid de Las Vegas. Après avoir ressuscité la version « tennis » de son logo en 2019, popularisé par Pete Sampras, Nike continue donc de miser sur le rétro.

« Nous savons que les pièces d’il y a 30 ans résonnent encore aujourd’hui. » précise Abby Swancutt, Directeur du Design de NikeCourt, la division tennis de Nike, dans un communiqué. Lancée il y a quelques jours, certaines pièces de la collection 2020 sont déjà en rupture de stock sur le site e-commerce de Nike.



Selon le storytelling de Nike, le logo « Challenge Court » popularisé par Andre Agassi aurait été inspiré par une tâche d’encre accidentelle.

Des pièces portées dès cette semaine par les principaux ambassadeurs de Nike, dont Khachanov, Auger-Aliassime, Tiafoe ou encore Azarenka, à l’occasion du tournoi de Cincinnati délocalisé à New York sur le site de l’US Open.