Lise Cosimi nouvelle directrice générale du CNOSF

En fin de semaine dernière, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a officialisé l’arrivée de Lise Cosimi au poste de directrice générale.

En poste depuis ce lundi, Lise Cosimi a été choisie « au terme d’un processus de recrutement transparent et méthodique, réalisé avec un cabinet qui a reçu au total 52 candidatures » précise le CNOSF.

« Diplômée notamment de l’ESSEC Business School et de l’Institut Multi Médias, Lise Cosimi, après un parcours professionnel dans les organisations sportives internationales, les médias et les grands évènements sportifs mondiaux, contribuera à mettre en place, avec l’équipe dirigeante et l’ensemble des salariés, le programme et les actions du CNOSF et permettra à l’institution de se projeter vers Paris 2024 » ajoute le communiqué.

Pour rappel, Brigitte Henriques a été élue Présidente du CNOSF en juin dernier avec 57,8% des voix à l’issue du premier tour.