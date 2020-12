United Sports Brands Europe nouveau partenaire Européen de Spalding

La filiale Européenne du groupe Américain continue d’enrichir son portefeuille de marques.

Avec les marques McDavid, Shock Doctor, Nathan and KT Tape, United Sports Brands est l’un des groupes les plus dynamiques sur le marché du sport. Voilà seulement quelques mois en octobre, United Sports Brands dont le siège Européen est basé à Olen en Belgique prenait la distribution de KT Tape et son portefeuille de marques va continuer de s’étoffer. A compter du 1er juillet 2021, United Sports Brands Europe deviendra le nouveau partenaire Européen de Spalding, marque leader des équipements de basketball.

Créé par Albert Spalding en 1876 à Chicago dans l’Illinois, Spalding est le pionnier de la fabrication des ballons de basketball. Depuis la marque est devenue leader des équipements et accessoires dédiés à la pratique du basketball ; un des ballons les plus connus le modèle TF-1000 Legacy, ballon officiel de la Turkish Airline Euroleague est aussi utilisé dans la plupart des grands championnats européens de basketball. Uhlsport dont le siège Européen est basé à Ballingen en Allemagne a accompagné Spalding depuis 2002 et assurera un transfert progressif à United Sports Brands.

United Sports Brands Europe récupère donc la licence de distribution de Spalding dans la plupart des pays Européens comprenant les droits de distribution sur les ballons et les systèmes pour le basketball. A compter du 1er juillet 2021, United Sports Brands offrira une nouvelle gamme de ballons et de systèmes dédiés au basketball.

Grâce à McDavid, United Sports Brands bénéficie déjà d’un large réseau dans le basketball – la technologie de protection HEX est considérée comme l’une des meilleures technologies pour protéger les joueurs sur le parquet. En s’associant à Spalding les effets de synergie espérés sont importants.

Patrick Cloots, (SVP International) Directeur Général chez United Sports Brands, nous exprime son enthousiasme pour ce nouveau challenge : « Notre objectif est encore d’aller plus loin avec Spalding en Europe – nous avons déjà des marchés et des stratégies établis qui seront un avantage pour intégrer plus rapidement la marque. Notre nouvelle équipe pleinement consacrée à Spalding aura la charge de cette tâche. L’ensemble de l’équipe United Sports Brands soutiendra ses plus fidèles et nouveaux clients et partenaires avec une ligne de produits unique et un haut niveau de service. »

Dan Peterson, Président, Asie / Pacifique et Spalding International déclare : « On a hâte de saisir les nouvelles opportunités pour Spalding résultant de notre partenariat avec United Sports Brands. Nous travaillerons main dans la main pour renforcer et étendre notre position sur le marché du basket en Europe. Je tiens aussi à remercier Uhlsport pour notre collaboration tout au long de ces 18 années. »

..//..

United Sports Brands est un groupe Américain basé à Fountain Valley, Californie, USA détenant et distribuant des marques de sports leaders. Le siège de la filiale Européenne, centre de toutes les opérations pour l’Europe logistique y compris est situé à Olen, en Belgique. Les marques McDavid, Shock Doctor, NATHAN, KT Tape, et à partir du 1er juillet 2021 désormais Spalding sont considérées chacune comme étant leader sur leur segment de marché.

Contact France

Thibaut Ménourie – Sales & Marketing Manager France

Tél : 06 76 83 52 70

email : tmenourie@unitedspb.eu

United Sports Brands Europe

Hagelberg 29

2250 OLEN

Belgique

www.unitedspb.eu