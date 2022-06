Upsilon, un camp de basket-ball novateur arrive en France du 18 au 22 juillet 2022

Porté par Yacine Aouadi, chargé du développement des joueurs de l’équipe professionnel du Limoges CSP, le camp « Upsilon » aura lieu du 18 au 22 juillet au Basket Center de Strasbourg et accueillera pendant une semaine des joueurs de basket-ball professionnels pour un travail basé sur le développement physique, technique et cognitif.

UN CAMP UNIQUE EN SON GENRE

Upsilon, est un événement unique en son genre qui réunit des basketteurs de haut niveau et des professionnels du monde du sport issus d’horizons différents : psychologie du sport, préparation physique, entraînement individuel, soins …

L’objectif de ce camp est donc de mettre en avant une méthode de travail pertinente et adaptée à des basketteurs professionnels en s’appuyant sur 3 aspects bien précis : le développement physique, technique et cognitif.

Ce temps fort de travail d’intersaison permet donc à quelques joueurs professionnels de développer leurs compétences en l’espace durant différentes séances d’entraînement personnalisées animées notamment par Yacine Aouadi. Le but est à la fois de s’appuyer sur le travail réalisé pendant la saison et de donner des pistes pour pérenniser la progression tout au long de l’année. Pour épauler Yacine, Julien Southon, psychologue du sport en F1, WRC, golf, basketball ; Alain Digbeu, l’ailier de Légende de l’ASVEL et l’un des rares joueurs à avoir évolué au FC Barcelone et au Real Madrid; Clément Sartel, kinésithérapeute du CSP Limoges ; Faycel Kort, préparateur physique handball au Club de Brest Bretagne Handball ; ils seront secondés par plusieurs coachs assistants qui seront présents afin de travailler sur des aspects plus spécifiques mais toujours en lien avec le jeu.

Yacine Aouadi, Fondateur du camp Upsilon : « Depuis 2015, j’ai eu la chance d’entraîner individuellement des joueurs de très haut niveau. Que ce soit Luc Mbah Moute, Rudy Gobert, Axel Bouteille, Livio Jean-Charles ou encore Nicolas Lang, ces joueurs travaillent quelque soit la période de l’année. J’ai toujours défendu le fait que la saison était l’un des meilleurs moments pour travailler car connecté au coaching staff, aux médicaux, aux préparateurs physiques, le travail n’en est que plus efficace. Cet été, j’aimerai partager cette expérience que le Limoges CSP m’a permis de mettre en place depuis 4 saisons. Upsilon est l’opportunité de réunir des joueurs professionnels et des intervenants de qualité autour de cette approche. Je suis très heureux de voir Puma, LD Formation, ISG, FITNESS BOUTIQUE et la Fabrique du Café nous rejoindre et nous faire confiance dans cette aventure et de réaliser ce projet au Basket Center à Strasbourg.»

PLUSIEURS JOUEURS FRANÇAIS CONFIRMÉS

La première édition du camp aura lieu cet été et de nombreux joueurs issus du périmètre du basket-ball français ont déjà donné leur accord pour leur participation cet été. Parmi eux, nous retrouvons notamment le pivot et joueur du Virtus Bologne, le MVP de l’Eurocup Mam Jaiteh. Le roster complet sera annoncé très prochainement.

Mam Jaiteh, joueur du Virtus Bologne : « J’ai connu Yacine lorsque je jouais à Limoges. Nous avons travaillé ensemble quelques mois avant mon départ pour Turin. Depuis cette période, nous avons toujours été connectés. Lorsqu’il a parlé de son projet, j’ai tout de suite adhéré. Savoir qu’il y a un groupe de joueurs tout aussi motivés que moi, que tout sera individualisé et de savoir que le staff est expérimenté, m’a convaincu.»

DES PARTENAIRES CONQUIS PAR LE PROJET

En plus du Basket Center qui accueillera le camp du 18 au 22 juillet, plusieurs partenaires se sont déjà engagés pour soutenir le projet. Ces acteurs et institutions nationales et locales se sont retrouvés dans les valeurs prônées par le camp : la performance, l’excellence et la persévérance.

Parmi nos partenaires, nous retrouvons : PUMA, ISG, LD FORMATION, FITNESS BOUTIQUE et la Fabrique du CAFE.

CONTACT PRESSE

Julia Torres, upsilonbasketball@gmail.com ; +33 6 98 50 36 88

A PROPOS D’UPSILON

Upsilon est un événement unique en son genre qui réunit des basketteurs de haut niveau et des professionnels du monde du sport issus d’horizons différents. La première édition aura lieu du 18 au 22 juillet au Basket Center de Strasbourg. L’objectif de ce camp est donc de mettre en avant une méthode de travail pertinente et adaptée à des basketteurs professionnels en s’appuyant sur 3 aspects bien précis : le développement physique, technique et cognitif.

