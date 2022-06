Arrivée de John Textor : une valeur d’entreprise d’OL Groupe estimée à 798 millions d’euros au 1er juillet 2022

Hier, l’Olympique Lyonnais a annoncé, suite à une réunion de son conseil d’administration, des négociations exclusives avec John Textor et sa société holding Eagle Football Holdings LLC concernant l’acquisition d’une participation majoritaire dans OL Groupe, suivie d’une offre publique d’achat obligatoire simplifiée.

Dans le détail, OL Groupe précise que les discussions portent sur l’acquisition de la totalité des actions et 50 % des OSRANE (obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes) détenues par Holnest (holding de Jean-Michel Aulas) et la totalité des actions et des OSRANE détenues par Pathé, SOJER et OJEJ (sociétés liées à Jérôme Seydoux, collectivement « Pathé ») et IDG European Sports Investment Limited (« IDG Capital »).

En parallèle, une offre publique d’achat amicale va être lancée au prix de 3€ par action et de 265,57€ par OSRANE, « éventuellement suivie, si les conditions sont remplies, d’un retrait obligatoire, correspondant à une valeur d’entreprise d’OL Groupe estimée à 798 millions d’euros au 1er juillet 2022 et à 884 millions d’euros après l’augmentation de capital ».

OL Groupe précise que cette augmentation de capital réservée serait ainsi d’environ 86 millions d’euros (prime d’émission incluse).

« Le projet que j’ai découvert à Lyon avec Jean-Michel Aulas et toutes ses équipes sera à l’épicentre de notre nouvelle organisation et de nos investissements au service du football mondial. L’Olympique Lyonnais sera la pierre angulaire de notre projet » explique John Textor, dans un communiqué. « J’ai l’intention, avec l’appui de Jean-Michel et de ses équipes, de faire émerger les valeurs de développement et de dépassement pour lesquels je me suis toujours engagé. Je souhaite donner à tous les fans de l’Olympique Lyonnais, les moyens complémentaires pour que l’institution retrouve le plus haut niveau, en France et en Europe, tout en respectant les valeurs de l’ADN OL comme la jeunesse, le travail, l’abnégation et cet esprit qui permet à tous les talents du monde entier d’avoir accès au haut niveau grâce à nos implications dans les académies. Vu des Etats-Unis, l’OL est la plateforme rêvée pour faire du football une histoire à succès ».

Une conférence de presse en présence de Jean-Michel Aulas et John Textor aura lieu ce mardi 21 juin 2022 à 16 heures à l’auditorium du Groupama Stadium.

Evolution du cours de bourse OL Groupe depuis un an

Ces dix dernières années, OL Groupe a réussi a diversifier ses activités avec un stade multifonctionnel, un lieu de vie OL Vallée, un actionnariat dans l’équipe de basket de Tony Parker LDLC ASVEL ou encore la future salle indoor.

« Avec ce projet, l’Olympique Lyonnais ouvre un nouveau chapitre de sa formidable histoire. Depuis 35 ans, ma volonté a toujours été de faire de l’Olympique Lyonnais un modèle unique dans le football, alliant réussite sportive et économique. Nos équipes professionnelles de football et de basket, OL Reign, notre Academy mixte, le Groupama Stadium, ainsi que la construction de la nouvelle salle LDLC Arena au sein d’OL Vallée sont déjà des marqueurs forts des ambitions d’OL Groupe » a ajouté Jean-Michel Aulas. « Le départ soudain de Pathé et d’IDG permet néanmoins l’arrivée de John Textor, capable d’accompagner et de soutenir ces mêmes ambitions. Ce nouvel actionnaire sera un accélérateur pour nos projets actuels et à venir. Je suis fier et heureux de continuer, avec l’appui de John Textor, à écrire le futur de l’Olympique Lyonnais. »

Pour rappel, Jean-Michel a récemment célébré ses 35 ans à la tête de l’Olympique Lyonnais. Avec la future transaction, Jean-Michel Aulas conserverait sont mandat de PDG pour au moins 3 ans, « avec le soutien de l’ensemble de l’équipe de direction actuelle et du Comité exécutif de la Société qui resterait inchangé ». Jean-Michel Aulas rejoindrait également la direction d’Eagle Football pour soutenir son développement et celui de tous les clubs dans lesquels Eagle Football détient une participation (40% dans Crystal Palace Football Club, 90% dans Botafogo de Futebol e Regatas et 80 % dans le Racing White Daring Molenbeek). Est également annoncé la présence maintenue d’Holnest au conseil d’administration d’OL Groupe avec 2 sièges d’administrateurs et 4 sièges d’observateurs sans droit de vote pendant au moins 3 ans.

OL Groupe décale d’une année ses objectifs

Malgré la crise de la COVID-19, OL Groupe a poursuivi ses investissements « Full entertainment » dans le lieu de vie « OL Vallée » situé à côté du stade.

Le pôle de loisirs de 23 000 m2 a été inauguré le 9 juin 2021 et 17 enseignes exploitantes proposent aujourd’hui des espaces de restauration, récréatifs, sportifs (padel et surf indoor) et culturels.

La nouvelle enceinte « OL Vallée Arena », dont la conception/construction a été confiée au Groupement POPULOUS (architecte) et CITINEA, filiale de VINCI Construction France devrait représenter un investissement d’environ 141 M€.

Ainsi, OL Groupe annonçait il y a quelques mois que son objectif de 400 à 420M€ de produits des activités (incluant le trading joueurs) pourrait être atteint avec un décalage d’environ un an, c’est-à-dire au terme de la saison 2024/25 (contre 2023/24 précédemment).