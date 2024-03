Decathlon dévoile sa nouvelle identité de marque et son nouveau logo « Orbite »

Ce matin, Decathlon a dévoilé sa nouvelle identité visuelle. Le logo évolue légèrement et voit la création d’une orbite placée devant le nom de l’enseigne et du fabricant d’articles de sport.

Organisée à l’Accor Arena, la présentation « en grande pompe » confirme – si besoin est – que Decathlon est bien entré dans une nouvelle dynamique ces dernières années. Outre sa présence renforcée dans le sport professionnel, Decathlon est aujourd’hui cité pour sa communication réactive et ses produits innovants. On est désormais très loin aujourd’hui de l’image « discount » du sport avec des points de vente sans âmes en zone commerciale.

« Bâtir une marque connue pour son humanité »

Pour les années à venir, Barbara Martin Coppola Directrice générale de Decathlon, nourrit de fortes ambitions qui seront portées par un positionnement renforcé autour de valeurs fortes. « Nous devons jouer notre rôle pour la société et la planète […] L’héritage du passé, c’est nos fondations pour le futur pour bâtir une marque connue pour son humanité ».

Barbara Martin Coppola, Directrice générale de Decathlon "Le monde change, Decathlon évolue et va accélérer son impact dans le monde"#decathlon pic.twitter.com/Xi2CHnWeKY — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) March 12, 2024

« Ready to play ? », la nouvelle signature de Decathlon

Un nouveau logo qui est accompagné de la signature « Ready to play ? »

« La nouvelle marque reflète qui nous sommes et comment nous sommes connectés à nos clients, nous allons transformer ce qu’ils attendent de leur expérience sportive. C’est bien plus qu’un logo et un slogan, c’est notre mission et nos valeurs, nous allons accélérer pour un monde plus heureux et une planète plus durable, c’est le début d’un mouvement chez decathlon et pour les milliards de personnes à travers le monde » ajoute Barbara Martin Coppola.

« Ensemble, grâce aux merveilles du sport, grâce à l’acte simple de jouer, on peut soulever des montagnes, jouer pour battre des records ou en famille, c’est une philosophie de vie, alors j’ai une dernière question, are you ready to play ? »

« Decathlon, c’est le pays des merveilles, j’ai rejoint l’entreprise il y a 6 mois. Les magasins ont toujours été populaires » ajoute Céline Del Genes, Global Chief Customer Office, qui a dévoilé sur la scène la nouvelle identité visuelle de Decathlon. « Avec notre nouvelle stratégie on fait évoluer l’identité de notre marque qui montre ce que nous représentons. Une identité de marque qui rassemble les valeurs de Decathlon, le sport pour le plaisir et la performance, un futur durable. Le nouveau logo exprime notre marque, une orbite, c’est frais et magnifique et ça nous tire vers le futur. Il y a également un nouveau jingle, une nouvelle typographie et de nouvelles couleurs.

« Quand vous connaissez les produits, les gens qui travaillent chez Decathlon… c’est magique, je n’ai jamais vu ça ailleurs, c’est une entreprise incroyable et je ne dis pas ça parque c’est français. Il faut que les gens sachent » a expliqué Teddy Riner, ambassadeur Decathlon depuis 2022. « J’ai une grande histoire avec Decathlon ».

Lors de cette présentation, Decathlon a également dévoilé le nouveau look des célèbres gilets portés par les salariés de Decathlon dans les magasins.

Avec ce rebranding, Decathlon revoir également la lisibilité de son offre produits avec 9 catégories spécialisées : Quechua (montagne), Tribord (eau et vent), Rockrider (cyclisme en extérieur), Domyos (fitness), Kuikma (raquette), Kipsta (sports collectifs), Caperlan (nature), Btwin (glisse urbaine et mobilité) et Inesis (sports de précisions), et 4 marques expertes : Van Rysel, Simond, Kiprun et Solognac.

Plus d’infos à venir