Paris 2024 – Voici les tenues officielles des Volontaires conçues par Decathlon

Cet après-midi, Paris 2024 et Decathlon ont dévoilé les tenues des 45 000 volontaires retenus à l’occasion d’un évènement organisé à Paris La Défense Arena.

A l’occasion de cette « Convention des volontaires », les futurs bénévoles qui oeuvreront au bon déroulé de l’évènement et des compétitions ont pu découvrir leurs tenues de « travail » (On ne relancera pas ici l’éternel débat du bénévolat à ce niveau d’évènement sportif).

Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Decathlon a mobilisé ses équipes design pour travailler « en étroite collaboration avec la direction artistique Paris 2024 » sur la panoplie non-genrée. 1 million de pièces seront ainsi offertes aux Volontaires. Des tenues qui ne seront pas commercialisées et sur lesquelles on retrouve bien évidemment le nouveau logo « Orbite » de Decathlon dévoilé il y a quelques jours.

« Les volontaires seront les premiers visages que verront les athlètes, les spectateurs, les journalistes et les délégations de tous les pays »

Dans le détail, chaque volontaire recevra un pack composé de 15 pièces (à découvrir plus bas) « imaginée à partir d’un ensemble de concepts qui forment The Look of the Games, Paris : ville de mode et ville de diversité. »

« Les 45 000 bénévoles officieront sur des tâches aussi diverses que l’accueil des spectateurs, l’encadrement des athlètes, l’accompagnement des délégations… Il fallait que l’on puisse d’abord leur assurer le confort de se déplacer, bouger avec facilité pour être le plus à l’aise possible quelle que soit leur mission » rappelle Joachim Roncin, Directeur du Design de Paris 2024, dans un communiqué. « Nous avons donc travaillé à le rendre confortable et fonctionnel tout en intégrant des pièces iconiques qui les rendent fiers à porter cet ensemble. Les volontaires seront les premiers visages que verront les athlètes, les spectateurs, les journalistes et les délégations de tous les pays… Ils seront reconnaissables par cette tenue qui leur sera unique. Avec notre partenaire Decathlon, le défi était d’allier l’expertise du vêtement de loisir pour toutes et tous en en travaillant la silhouette, les matériaux et le graphisme. Nous avons pris plaisir à le créer, nous espérons qu’il plaira aux volontaires. »

Aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cette panoplie est unisexe et propose des tailles allant du XS au 4XL.

Dans leur vestiaire, les bénévoles retrouveront au total 15 pièces avec :

• 1 bob / chapeau

• 4 t-shirts

• 1 gilet coupe-vent « 2 en 1 » qui se transforme en veste manches longues

• 2 pantalons modulables en short

• 4 paires de chaussettes : 2 bleues et 2 roses

• 1 paire de chaussure

• 1 banane

• 1 sac de conditionnement

« Nous nous sommes un peu mis à leur place et avons voulu insuffler style, ingéniosité et durabilité dans cette panoplie. J’espère qu’ils seront aussi fiers de la porter que nous l’avons été à la créer, aux côtés des équipes de Paris 2024. » ajoute Virginie Sainte-Rose, Directrice du partenariat Decathlon x Paris 2024.