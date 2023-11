Decathlon officialise son partenariat de Co-Naming avec AG2R La Mondiale (2024-2028)

En fin de matinée, Decathlon a officialisé la signature d’un partenariat de co-naming avec l’équipe AG2R La Mondiale. Le contrat est d’une durée de 5 saisons sur la période 2024-2028.

Dans le détail, l’enseigne de distribution d’articles de sport succède à Citroën qui a décidé de mettre fin à son partenariat initialement prévu pour 5 ans sur le cycle 2021-2025.

A compter du 1er janvier 2024, Decathlon devient donc le co-namer de l’équipe rebaptisée « DECATHLON AG2R LA MONDIALE ». Les coureurs de l’équipe seront équipés par Van Rysel, la marque vélos du groupe (Vélos RCR Pro Dura Ace Di2 et XCR Dura Ace Di2, Casques RCR, FCR et XCR, Lunettes ROADR 900). « On a beaucoup d’espoirs pour cette saison 2024 » a précisé Vincent Lavenu, patron de l’équipe, lors de la présentation organisée au Btwin Village.

« C’est un moment plein d’émotions, je suis très fière et nous avons hâte, c’est un honneur d’être avec vous pour aider l’équipe à passer au niveau supérieur. Si on veut être une marque globale de cyclisme, c’est une étape clé pour nous. Ca ne fait que commencer ! » a ajouté Barbara Martin Coppola, directrice générale de Decathlon depuis 2022.

Pour la saison prochaine, Decathlon et son célèbre bleu s’invitent sur le maillot de l’équipe. La marque Van Rysel est également visible sur le maillot qui devrait briller lors du prochain Tour de France. Pour ce partenariat, Decathlon a été accompagné par l’agence XIX Consulting.

« Depuis sa création en 2019, VAN RYSEL, “made in Flanders”, ambitionne de devenir une marque majeure du peloton professionnel. Nos ingénieurs et designers placent une ultra-exigence pour atteindre l’ultra-performance » ajoute Nicolas Pierron, directeur de VAN RYSEL.