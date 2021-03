Fil info – Suivez l’actualité du Marketing Sportif, Sponsoring et Sport Business

Chaque jour, nous vous proposons de découvrir sur notre fil info les dernières informations du marketing sportif, sponsoring et sport business. Elles sortent du four, elles sont toutes chaudes, régalez-vous !

29/03 : Le PSG s’engage avec l’ONU pour l’écologie

Le Paris Saint-Germain est devenu lundi le premier club de football français à adhérer au programme « Sports for Climate Action » géré par l’UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), l’agence des Nations-Unies chargées du climat et de l’environnement.

Avec la signature de cet accord par son président Nasser Al-Khelaïfi, le Paris Saint-Germain réaffirme ses convictions environnementales et marque sa volonté d’agir pour la terre et ses enfants, contre le réchauffement climatique. Le club de la capitale s’engage à défendre les cinq principes qui fondent le programme « Sports for Climate Action » de l’ONU : la promotion de pratiques environnementales plus responsables, la réduction de l’impact climatique global, l’éducation aux enjeux climatiques, la défense des modes de consommation durables et responsables et la communication en faveur de l’action climatique.

Premier club de football français à adhérer au programme « Sports for Climate Action » de l’@CCNUCC, l’agence des Nations-Unies chargées du climat et de l’environnement, le @PSG_inside prend un engagement historique en faveur du climat. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 29, 2021

—-

29/03 : 4,5 millions de téléspectateurs devant Kazakhstan-France

Programmé un dimanche ensoleillé à un horaire inhabituel (15 heures), on ne donnait pas cher de la peau de ce Kazakhstan – France (0-2)… Pourtant, le match des Bleus, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar, a réuni 4,5 millions de téléspectateurs de moyenne sur TF1. Quelques jours plus tôt, ils n’étaient qu’un million et de demi de plus à avoir suivi le France-Ukraine (1-1), mercredi à 21h.

La chaîne donne désormais rendez-vous aux amoureux de l’équipe de France mercredi à 20h45 pour vivre le match Bosnie-Herzégovine – France, 3e match qualificatif au Mondial 2022.

—-

29/03 : Records historiques d’audiences pour la F1 et le MotoGP sur Canal + ce dimanche

Diffusés en clair sur Canal + pour lancer comme il se doit la nouvelle saison 2021, les Grands Prix de Bahreïn (Formule 1) et du Qatar (Moto GP) ont connu un franc succès dimanche. Ils étaient en moyenne 1,89 million de téléspectateurs à suivre le premier épisode de la saga 2021 de Formule 1, remporté par Lewis Hamilton. Un pic à 2,34 millions de téléspectateurs a même été enregistré : un record historique pour de la F1 sur Canal +.

Même réussite chez les deux-roues. En moyenne, 1,46 million ont suivi le Grand Prix du Qatar de Moto GP, décroché par l’Espagnol Maverick Viñales devant le Français Johan Zarco, avec un pic à 1,61 million de suiveurs, également un record.

—–

29/03 : Médias – La MLB revient en force sur beIN SPORTS en 2021

Non, ce n’est pas un poisson d’avril ! Ce jeudi 1er avril, la Major League Baseball (MLB) fait son grand retour sur beIN SPORTS. Après une dernière saison écourtée par la pandémie, la saison régulière 2021 est de retour dans son format habituel de 162 matchs (1er avril au 30 octobre), avant des play-offs qui pourront s’étendre jusqu’au 3 novembre.

Les fans de baseball pourront suivre 2 rencontres de Major League chaque semaine sur les antennes de beIN SPORTS, commentées par l’équipe MLBextra composée des journalistes Benjamin Bernard et Frédéric Schweickert et des consultants François Mays, Matthieu Brelles-Andrade et Christophe Goniot.