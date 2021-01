Tennis – Tag Heuer nouveau sponsor de Naomi Osaka

Ce matin, TAG Heuer a officialisé la signature d’un partenariat avec Naomi Osaka. La joueuse de tennis devient ambassadrice de la marque suisse dans le cadre d’un contrat pluriannuel.

Plus qu’une joueuse de tennis, Naomi Osaka est en train de devenir une véritable icône planétaire capable de prendre la relève d’une Serena Williams ou d’une Maria Sharapova.

« Nous sommes fiers que Naomi rejoigne la famille TAG Heuer », a déclaré Frédéric Arnault, CEO de TAG Heuer, dans un communiqué. « Son parcours sportif et sa quête d’excellence sont certes exceptionnels, mais ce qui est encore plus impressionnant, c’est son esprit passionné et sa volonté de défendre les intérêts des autres, deux qualités qui constituent une source d’inspiration pour tant de personnes. Nous sommes ravis de soutenir Naomi, alors qu’elle débute cette saison 2021 et se prépare à participer à ses premiers Jeux olympiques. »

Pour célébrer cette annonce, Tag Heuer a réalisé une vidéo promotionnelle très « lifestyle » avec sa nouvelle ambassadrice.

« Ce partenariat, tout comme l’amitié qui nous lie désormais, illustrent notre mentalité et nos valeurs communes » ajoute Naomi Osaka qui était auparavant en contrat avec la marque de montres Citizen. « L’approche novatrice de la marque, avec sa devise Don’t crack under pressure, illustrent la manière dont je vis ma vie sur le terrain et en dehors ».

Précisons que la marque Tag Heuer appartient au groupe LVMH. Il y a quelques jours, c’est Louis Vuitton qui faisait d’Osaka sa nouvelle égérie. Des « synergies de groupe » ont certainement été trouvées.

Pour rappel, Naomi Osaka est déjà entré dans l’histoire du sport business il y a quelques mois en devenant la sportive la mieux payée sur 12 mois selon le classement de Forbes. Entre les gains remportés en tournoi et les contrats sponsoring, la joueuse japonaise aurait empoché un total de 37,4M$ entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.