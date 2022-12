JumpStart Studio et Ligue Nationale de Handball : +206 000 abonnés en moins d’un an !

Depuis un peu plus d’un an, JumpStart Studio est l’agence Social Média de la Ligue Nationale de Handball. Une première année de collaboration fructueuse : les réseaux sociaux de Ligue Nationale de Handball ont doublé leurs communautés de followers sous la houlette des équipes JumpStart Studio !

Lancée au mois d’avril 2021, il n’a pas fallu longtemps à Jordan Simon-Chopard et JumpStart Studio, créateur de l’agence, pour la faire connaître. L’ancien Community Manager freelance a répondu « au culot » à un appel à candidatures de la LNH sur LinkedIn. « Je me suis dit pourquoi pas. J’ai mis toutes les chances de mon côté pour être sélectionné même si je me doutais bien ne pas partir favori dans un appel à candidatures de cette envergure. Finalement, j’ai passé les étapes de sélection jusqu’à décrocher le contrat d’agence Social Media de la LNH ». Malgré plusieurs références dans le sport, Jordan n’avait pas encore l’expérience du monde du handball. Il ne s’en est pas caché et a préféré y voir un point fort. « C’était justement ce que recherchait la Ligue, avoir un regard nouveau sur le sport et s’adresser au grand public grâce à une nouvelle tonalité. ». Une collaboration bénéfique tant pour la LNH que pour le développement de JumpStart Studio. Collaborer avec un client de renom laisse entrevoir de belles perspectives pour la très jeune agence confie son directeur : « L’entreprise se développe bien et je suis conscient que c’est en partie grâce à la confiance que la LNH a su nous accorder, et à la visibilité que nous offre ce partenariat. C’est toujours gratifiant de sentir qu’une institution comme la LNH nous laisse une telle liberté d’action, d’autant plus lorsque celle-ci est suivie de si bons résultats. ».

Les dessous de cette collaboration

Sa réussite, JumpStart Studio la doit à la qualité de son travail et son sérieux, ainsi qu’à sa « réactivité, capacité à innover et à échanger, sa rigueur, son écoute et sa proactivité » déclare Romain Petiteau, Brand Content Manager à la Ligue Nationale de Handball. Il faut dire qu’avec la gestion et animation des réseaux sociaux, le suivi des championnats de Liqui Moly StarLigue et de ProLigue au quotidien sur Instagram, TikTok, Facebook et Twitter, et la rédaction d’articles sur le site lnh.fr, les équipes JumpStart Studio n’ont pas le temps de chômer. Un accompagnement complet, semaine et week-end, qui « nécessite une grosse implication de la part de nos équipes » explique Jordan Simon-Chopard. JumpStart Studio « s’occupe aussi d’une partie de la création de contenus avec le montage de vidéos de la LNH, notamment des actions spectaculaires en match avec des vidéos qui peuvent atteindre plusieurs millions de vues ! »

Des résultats qui ne peuvent que satisfaire

La Ligue Nationale de Handball ne regrette pas son choix. « La Ligue avait la volonté de modifier sa ligne éditoriale en basculant vers une offre de contenu imaginée pour le grand public et de s’associer à un acteur nouveau dans cet écosystème, qui découvre le handball, avec un regard frais. Concrètement, vulgariser l’approche, et se positionner sur les carrefours d’audiences et les contenus affinitaires de la génération Z » confie Romain Petiteau. Les résultats sont là et impressionnent à plus d’un égard : sur la saison 2021/2022, tous réseaux confondus, ce sont plus de 115 millions de comptes ont été touchés et plus de 11 millions d’interactions au total. Dans le détail, la LNH a gagné 55 000 abonnés sur Instagram et 150 000 abonnés sur TikTok (le compte a passé la barre des 50 millions de vues en à peine 12 mois). De quoi faire le bonheur de la LNH, de JumpStart Studio et de Jordan. « Ce sont de très beaux chiffres qui font plaisir car nous avons beaucoup travaillé toute la saison 2021/2022. On ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisque notre collaboration avec la LNH se poursuit pour les deux prochaines saisons et on va essayer de faire encore mieux. On est plutôt bien partis en tout cas ! ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JumpStart Studio (@jumpstart.studio)

Contact

JumpStart Studio :

Jordan Simon-Chopard, Fondateur et Gérant

email : jordan@JumpStartStudio.fr / tél 06 46 01 10 55

Communiqué de presse sur SBB

Pour publier directement en ligne votre communiqué de presse sur notre site, rendez-vous ici.