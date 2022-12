La montre « transparente » Hublot de Didier Deschamps portée au Qatar pour la Coupe du Monde de football 2022

Pour cette Coupe du Monde 2022 disputée au Qatar, le sélectionneur de l’Equipe de France Didier Deschamps porte à nouveau une montre de la marque Hublot à son poignet. De quoi offrir une forte visibilité à l’horloger suisse pendant les matchs et les interviews.

Quelle montre porte Didier Deschamps au Qatar ? Ambassadeur d’Hublot depuis de nombreuses années, Didier Deschamps porte notamment (et pas que) la montre Hublot « Big Bang Unico Sapphire ».

Une montre Hublot qui n’est pas nouvelle, produite à 500 unités. Finitions, textures et matériaux fusionnent pour ne faire qu’un tout indivisible. La carrure, la lunette et le fond du boîtier de la Big Bang Unico Sapphire sont taillés dans des blocs de saphir. Un matériau presque aussi dur et résistant aux rayures que le diamant (9 sur l’échelle de Mohs vs 10 pour le diamant). Seules quelques pièces formant la colonne vertébrale de la montre sont en titane : les vis, la couronne surmoulée de silicone, la boucle déployante.

Son cadran squeletté en résine transparente dévoile tous les rouages du mouvement maison Unico HUB1242 et ses finitions. Venant parfaire sa silhouette éthérée, son bracelet transparent laisse apparaître la peau (en transparence).

Une montre qui était également portée par Didier Deschamps lors de la Liste des Bleus dévoilée dans le JT de 20h de TF1.

A lire aussi