Offre de Stage : Assistant(e) Chef de Projet – Feelings Event

Feelings Event est une agence qui évolue dans le secteur du marketing sportif, le conseil et la production d’activations de sponsoring, mais également dans la production d’événements sportifs en nom propre.

Afin de nous accompagner dans la réussite des différents projets et notre rôle de conseil auprès de nos clients, nous recherchons un ou une stagiaire pour une durée de 6 mois début 2023.

La mission fil rouge sera orientée autour de projets de sponsoring cycliste. Plusieurs missions annexes viendront se greffer sur des événements transverses.

6 mois

Début février / Fin juillet

À Niort

Télétravail momentané envisageable

Rémunération légale

MISSIONS

Aux côtés des responsables des différents projets, vous interviendrez sur les missions suivantes :

– Édition de recommandations / Conseils

– Recherche / Sélection / Coordination de prestataires

– Édition de documents de production (roadbooks…)

– Production d’événements

– Présence terrain sur les différents événements / déplacements à prévoir probablement sur certains week-end.

PROFIL RECHERCHÉ

– Bac +4/5, formation en Management du sport ou assimilé

– Un intérêt particulier pour le sport et son actualité, une spécialité cyclisme serait un plus.

– L’adaptation et l’enthousiasme seront les atouts principaux.

– Rigueur, autonomie et sens du travail bien fait sont aussi recherchés.

– Capacité à travailler en équipe et une certaine maturité pour représenter l’agence en toutes circonstances

NOUS ADRESSER VOTRE CANDIDATURE

Vous pouvez envoyer CV + Lettre de motivation à hello@feelings-event.com avant le 04 décembre.

* Une attention particulière sera portée aux candidatures soignées (orthographe, présentation…)