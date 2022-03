Le Toulouse FC lance la campagne « Ici c’est chocolatine »

Il y a quelques jours, le Toulouse Football Club a lancé la campagne publicitaire « Ici c’est chocolatine ». Une prise de parole décalée pour promouvoir son match contre le Paris FC.

Pour faire le plein au stadium le samedi 2 avril contre son dauphin, le leader de Ligue 2 BKT a décidé de prendre les toulousains par les sentiments autour de l’éternel débat « pain au chocolat VS chocolatine ».

« Mettre de manière fun la lumière sur un match pour lequel l’enjeu sportif n’est plus à prouver »

Affichage, spots radios, print, digital… la campagne « Ici c’est chocolatine » se décline sous toutes les formes ou presque. Dans les métros, les galeries commerciales, dans la Dépêche du Midi ou encore Actu Toulouse, le message du club s’affiche partout ou presque. En parallèle, 1600 affiches A4 et A3 de la campagne ont été distribuées par des étudiants toulousains qui participent au programme Tolosa Student Club.

« Nous avons décidé de mettre en place un plan communication 360° dans le but d’optimiser la visibilité et de susciter l’intérêt autour de la rencontre face au Paris FC. « Ici c’est chocolatine » est un slogan qui permet de mettre de manière fun la lumière sur un match pour lequel l’enjeu sportif n’est plus à prouver » nous explique Sebastien Duhamel, Directeur Marketing, Communication et Digital du TéFéCé. « Nous jouons ici sur un sentiment de fierté et d’appartenance qui parle aux toulousains au-delà des supporters de foot uniquement. Nous pouvons constater qu’un engouement exceptionnel et inédit s’opère autour de cette rencontre. Notre ambition est d’organiser une belle fête du foot à Toulouse et donc de remplir le Stadium. »

le spot radio