Paris 2024 – Des médailles en chocolat seront remises aux 4èmes lors des Jeux Olympiques

Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les athlètes qui arriveront 4ème des épreuves individuelles recevront des médailles en chocolat.

En accord avec le Comité International Olympique (CIO), les JO de Paris 2024 vont célébrer de manière originale et gourmande celles et ceux qui « échoueront au pied du podium ».

« Pouvoir récompenser encore plus d’athlètes que les 3 premiers présents sur le podium »

« Avec cette initiative, Paris 2024 confirme sa volonté d’innover et de faire de ces Jeux Olympiques et Paralympiques un moment inoubliable pour encore plus d’athlètes » explique Tony Estanguet, Président de Paris 2024, dans un communiqué. « L’ADN de Paris 2024 est centré sur l’athlète. Nous voulons offrir les meilleures conditions sportives et de reconnaissance à notre communauté d’athlètes. Ces Jeux célébreront les valeurs du sport et de la communauté des athlètes, en promouvant la passion et l’esprit du Mouvement olympique. Avec cette médaille en chocolat, notre volonté est de pouvoir récompenser encore plus d’athlètes que les 3 premiers présents sur le podium »

Pour réaliser les futures médailles en chocolat des Jeux Olympiques, les organisateurs ont de nouveau décidé de travailler avec La Maison du Chocolat qui détient une licence Paris 2024. Depuis plusieurs mois, l’enseigne propose quelques coffrets et créations à l’effigie de Paris 2024 avec notamment la mascotte Phryge en tablette.

« Pouvoir réaliser les futures médailles en chocolat Paris 2024 destinées uniquement aux 4èmes des Jeux Olympiques et Paralympiques est un honneur ! » ajoute Nicolas Cloiseau, Meilleur Ouvrier de France et Chef Chocolatier de La Maison du chocolat.

Les médailles en chocolat Paris 2024 pèseront 350 grammes et seront composées d’un biscuit sablé au praliné, d’amandes torréfiées, de raisins secs, de billes de chocolat, le tout enrobée de chocolat noir. Au dos des médailles, la célèbre phrase « L‘important, c’est de participer » du Baron de Pierre de Coubertin sera apposée en surimpression à l’aide d’un chocolat blanc.

Pas de cérémonie de remise pour la médaille en chocolat mais une nouvelle prime de 10 000$

Pour cette distinction honorifique, le COJOP a précisé qu’il n’y aurait pas de remise de cette médaille en chocolat pendant le protocole officiel et les podiums.

Les 4èmes recevront leur médaille en chocolat dans un coffret spécial quelques heures après les résultats finaux. Un contenu vidéo sera produit par les équipes du CIO et sera partagé sur les réseaux sociaux pour mettre en avant ces athlètes.

Précisons que cette « 4ème médaille » sera également accompagnée d’une nouvelle prime de 10 000$ versée directement par le Comité International Olympique (CIO) via son programme de soutien financier aux commissions des athlètes (CA) des CNO.

