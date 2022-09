La marque NERF et SportEasy lancent une campagne de sponsoring d’envergure pour soutenir les jeunes footballeurs !

Après Madewis, Decathlon, Kard et KAPPA, c’est au tour de la marque NERF de rejoindre le programme de soutien des clubs de sport amateur SportEngagement, créé par l’application SportEasy en janvier 2022.

La marque du groupe Hasbro positionnée comme un véritable sport d’action aux yeux des parents et des enfants, a vu l’application SportEasy (2,2M d’utilisateurs) et son programme SportEngagement comme une opportunité à saisir pour afficher son soutien au football amateur et encourager la pratique sportive chez les jeunes.

Au cours du mois de septembre, SportEasy a lancé une campagne média inédite sur son application et ses réseaux sociaux pour permettre à tous les clubs de foot amateur en France de candidater sur leur plateforme relayant l’engagement de la marque NERF.

Au total, 100 clubs bénéficieront de cette opération de sponsoring. Les lauréats recevront un jeu de 8 tenues ainsi que 8 blasters NERF pour des équipes d’enfants âgés de 6 à 9 ans.

En plus de cet engagement, NERF sera également partenaire de la Vinsky FC academy, projet à portée sociale et lancé en 2017 par le célèbre youtubeur aux 1.3M d’abonnés, Vinsky. La marque de jouet a été séduite par la vision portée par le youtubeur qui propose une autre approche du football à ses jeunes académiciens ainsi que des cours de soutien scolaire, un programme de sensibilisation à l’utilisation des réseaux sociaux et des ateliers de découverte des différents métiers du sport. L’apport de NERF se matérialisera tout au long de l’année par des dotations en équipements, des jouets et l’animation de sessions d’entraînement mêlant la pratique du football avec des exercices de précision NERF.

Andy Fournié, Head of Brands – SportEasy : « Nous sommes ravis d’accueillir NERF, notre cinquième partenaire de l’année au sein de notre programme de soutien aux clubs amateurs, SportEngagement. Grâce à SportEasy et nos partenaires médias, nous disposons de tous les outils digitaux et physiques pour permettre aux marques comme NERF de faire rayonner leur engagement auprès du plus grand nombre et de récompenser un maximum de clubs. »

Leslie Debernard, Senior Brand Manager – Nerf : « L’activité physique chez les enfants est un enjeu de santé publique majeur. C’est pourquoi NERF soutient les initiatives de SportEasy et Vinsky dans leur engagement pour la pratique sportive. Il était naturel pour NERF qui a un ancrage historique dans le sport d’être aux côtés des clubs amateurs via le sponsoring d’équipes de jeunes sportifs. »

A propos de NERF :

Les blasters, NERF, plus qu’un jouet, un véritable sport d’action ! Adulte, enfant et quelle que soit la génération, tout le monde se dépasse tout en s’amusant. Développez votre précision et votre adresse et lancez-vous dans des aventures palpitantes avec NERF !

A propos de SportEasy :

SportEasy est une application web et mobile fondée en 2012 par Albin Egasse et Nizar Melki, deux ingénieurs passionnés de sport pour permettre à ceux qui font le sport amateur de passer plus de temps à vivre leur passion et moins à s’organiser. L’application est aujourd’hui traduite en 6 langues, présente dans plus de 100 pays et compte 2,2M d’utilisateurs. En regroupant en une application tout ce dont un club a besoin (des fonctionnalités de gestion administrative et sportive pour les dirigeants et les entraîneurs, des fonctionnalités sociales et ludiques pour les joueurs et les parents), chacun gagne en efficacité́ pour se concentrer sur l’essentiel : le sport et la communauté́. SportEasy propose également un accompagnement aux marques qui souhaitent communiquer auprès de sa communauté sportive ou s’associer aux valeurs du sport amateur grâce à différents dispositifs digitaux innovants et engageants: campagnes display, vidéo, brand content, sponsoring.

Contact :

Andy Fournié – Head of Brands – SportEasy – andy.fournie@sporteasy.net – 06 65 34 96 47

Communiqué de presse sur SBB

Pour publier directement en ligne votre communiqué de presse sur notre site, rendez-vous ici.