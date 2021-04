eSport – Le CIO lance ses Olympic Virtual Series pour Tokyo 2020

Le Comité International Olympique (CIO) s’est associé à cinq fédérations internationales et à des éditeurs de jeux vidéo pour donner naissance aux Olympic Virtual Series (13 mai – 23 juin), une sorte de Jeux Olympiques virtuels, disputés quelques semaines avant Tokyo 2020.

Il s’agit du tout premier événement sous licence olympique du sport virtuel ! En prélude des Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet – 8 août) se dérouleront les Olympic Virtual Series. « Elles mobiliseront les passionnés de sport virtuel, d’e-sport et de jeux vidéo partout dans le monde afin de cibler de nouveaux publics olympiques, tout en encourageant le développement de formes de sport physiques et non physiques », précise le CIO dans un communiqué.

Pour produire ces « Olympic Virtual Series », le CIO a fait appel à la société spécialisée DreamHack Sports Games.

« Les Olympic Virtual Series sont une expérience numérique olympique nouvelle et unique qui a pour ambition de renforcer l’engagement direct avec de nouveaux publics dans le domaine des sports virtuels », explique son président Thomas Bach.

Les 5 fédérations (et leur éditeur de jeux vidéo) impliquées :

Confédération mondiale de baseball et softball (WBSC) – eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, Konami Digital Entertainment

(WBSC) – eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, Konami Digital Entertainment Union Cycliste Internationale (UCI) – Zwift, Zwift inc.

(UCI) – Zwift, Zwift inc. World Rowing (aviron) – Format ouvert

(aviron) – Format ouvert World Sailing (voile) – Virtual Regatta, Virtual Regatta SAS

(voile) – Virtual Regatta, Virtual Regatta SAS Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) – Gran Turismo, Polyphony Digital

Chaque fédération proposera un format optimisé à son jeu vidéo afin de favoriser la participation du grand public. Il sera possible de participer depuis chez soi ou depuis des installations d’entraînement.

De plus amples informations concernant le mode de participation et les prix remis dans certaines épreuves seront communiquées prochainement. Les passionnés de sport auront la possibilité d’interagir et de suivre les épreuves sur Olympic Channel.

Bientôt du foot, du basket ou encore du tennis virtuel ?

A l’avenir, d’autres disciplines plus populaires pourraient rejoindre l’aventure. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et la Fédération Internationale de Basketball (FIBA), ainsi que d’autres fédérations internationales telles que la Fédération internationale de tennis (ITF) et Word Taekwondo (WT) ont manifesté leur volonté d’envisager une participation aux futures éditions des Olympic Virtual Series.