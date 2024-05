La LNB se félicite des affluences records en Betclic Elite pour la saison régulière 2023-2024

Pour la Ligue Nationale de Basket (LNB), cette saison a été marquée par des nouveaux records d’affluence en Betclic Elite et Pro B.

Sur la saison régulière 2023-2024, près de 1,2 million de spectateurs se sont rendus dans les salles de Betclic Elite avec un taux de remplissage record de 88% (87% la saison passée). Au total, la Ligue Nationale de Basket explique que 132 rencontres se sont disputées à guichets fermés en Betclic Elite.

Les joueurs du championnat de France ont évolué en moyenne devant 3 880 spectateurs cette saison. C’est le match entre Nanterre 92 et l’AS Monaco Basket, délocalisée à Paris La Défense Arena, le 28 février dernier, qui a rassemblé le plus de fans avec 15 767 spectateurs.

« Encore une fois, les Championnats battent des records de taux de remplissage. La fidélité du public est une belle récompense du travail des clubs, du spectacle et de l’intensité proposés sur le terrain pendant et autour des matchs » explique Fabrice Jouhaud, Directeur Général de la LNB, dans un communiqué. « C’est aussi le symbole d’une puissance et d’un impact retrouvés auprès de publics de plus en plus nombreux et divers. Cela annonce des phases finales passionnantes et pleines d’émotions partagées. »



Et les records pour la LNB ne s’arrêtent pas seulement à la Betclic Elite puisque la Pro B a également rencontré du succès cette saison. Avec un total de 757 000 spectateurs dans les salles durant l’année, le championnat pulvérise son précédent record de la saison 2022/23 de +13%. Avec un taux de remplissage de 71%, la LNB totalise une moyenne de 2 473 spectateurs par match. Ne reste plus qu’à finaliser un contrat de Naming pour ce championnat…

