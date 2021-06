Naming – C’est officiel, la « Betclic Elite » succède à la Jeep Elite, le championnat de France de Basket (LNB)

A l’occasion du Final 4 de la Jeep Elite qui débute cet après-midi à Rouen, la Ligue Nationale de Basket (LNB) officialise l’arrivée de Betclic comme nouveau partenaire-titre du Championnat de France dès la saison 2021-2022.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat de Naming signé par l’entremise de Sport&Co, agence commerciale de la LNB, le championnat de France masculin change de nom cet été (1er juillet) pour devenir la « Betclic Elite ».

L’opérateur de paris sportifs a signé un contrat de 3 saisons, soit jusqu’au moins 2024, et succède au constructeur automobile Jeep qui était le Nameur depuis mars 2018 avec un changement de nom en cours de saison.

Betclic, premier opérateur de paris sportifs à signer un contrat de Naming pour un championnat de sport en France

Avec ce contrat, Betclic devient le premier opérateur de paris sportifs (betting) à signer un contrat de Naming avec un championnat de sport en France. De quoi donner certainement quelques idées à d’autres dans les mois à venir.

A travers ce partenariat et outre l’aspect financier (le contrat tournerait autour d’un million d’euros annuel), la LNB semble avoir trouvé un partenaire idéal pour l’aider à rajeunir son public et toucher une nouvelle audience. Aujourd’hui, Betclic revendique 11 millions de clients sur l’ensemble des pays dans lesquels il opère. Une « force de frappe » qui s’exprime également à travers de nombreuses campagnes marketing, que ce soit sur le digital ou en télévision.

Des matchs sur « Betclic TV » et des activations lifestyle

Dans le cadre de ce partenariat avec la LNB, le service de streaming « Betclic TV » disponible sur l’application Betclic proposera la diffusion des matchs de la Betclic Elite avec un flux vidéo betting. De quoi exposer le produit basket de la ligue à un public cible. Pour rappel, de nombreux opérateurs de paris en ligne dont Betclic proposent des compétitions majeures en streaming comme la Bundesliga, la Série A, la MLS, du tennis, la NBA,etc…

Du côté des activations, Betclic devrait axer ses prises de paroles autour de sujets lifestyle. « Nous sommes très fiers de devenir partenaire de la LNB et namer du Championnat de France » précise Nicolas Béraud, fondateur et directeur général de Betclic, dans un communiqué. « La Betclic Elite est une ligue majeure du sport français. Le basket est le 3ème sport le plus plébiscité par les parieurs et l’offre de paris sportifs et l’expérience de jeu que nous allons déployer dans le cadre de ce partenariat permettra à tous les fans en France de parier sur le basket-ball comme nulle part ailleurs et ainsi contribuer à enrichir leur passion du sport ».

Betclic « réinvestit » le terrain du sponsoring sportif

Plutôt discret ces dernières années dans le sponsoring sportif, Betclic a semble-t-il décidé de réinvestir auprès d’institutions sportives.

Partenaire officiel de la Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT depuis cette saison, l’opérateur de paris sportifs a également signé un nouveau contrat il y a quelques semaines avec la Ligue Nationale de Rugby pour le TOP 14 et renforcé son lien avec le club de l’Union Bordeaux Bègles en s’affichant sur le maillot.

Après avoir misé notamment sur les faces avant des maillots de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais en 2010 pour accompagner ses débuts en France suite à l’ouverture du marché des paris sportifs en ligne, Betclic s’est par la suite fait plus discret dans le sponsoring de clubs ou évènements, misant plutôt sur une stratégie d’ambassadeurs (Tony Parker, Nikola Karabatic, Marcel Desailly,…) et la mise en place de campagnes publicitaires plus généralistes avec un ton drôle et décalée.

En ce moment et pour l’Euro 2020, vous pouvez notamment voir une publicité Betclic mettant en scène l’humoriste Thomas Ngijol.