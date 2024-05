Finale Coupe de France 2024 : OL – PSG, le choix des sponsors maillots Betclic et Crédit Agricole est fait

Ce samedi 25 mai, la Decathlon Arena (Stade Pierre-Mauroy) de Villeneuve-d’Ascq accueille la finale de la Coupe de France de football. Pour ce match qui opposera l’Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain, comment Betclic et Crédit Agricole se répartiront les deux équipes ?

Particularité de la compétition organisée par la Fédération Française de Football (FFF), les équipes évoluent avec des sponsors maillots différents de ceux portés en championnat ou en Coupe d’Europe.

Pour la Coupe de France de football, les équipes doivent en effet porter les sponsors de la compétition. Pour cette saison, les deux sponsors visibles sur la face avant des maillots sont Betclic et Crédit Agricole. Depuis 2021, l’opérateur de paris sportifs a succédé à PMU en tant que Partenaire Majeur de la FFF.

Pour se partager les faces avants des maillots en Coupe de France, Betclic et Crédit Agricole se sont entendus en début de saison sur un partage équitable. « A chaque tour, Betclic a la primeur du choix pour la moitié des matches et Crédit Agricole pour l’autre moitié » nous explique la FFF. « Par voie de conséquence, si Betclic choisit l’Equipe A pour un match où il a la priorité, Crédit Agricole aura l’Equipe B et inversement ». Pour la finale, on sait donc déjà qui aura le choix numéro 1… ce sera Betclic.

Et selon nos informations, Betclic a choisi de s’afficher sur les maillots du Paris Saint-Germain pour cette finale de Coupe de France 2024. Le logo Crédit Agricole sera lui visible sur la face avant des maillots de l’OL.

Ajoutons que d’autres marques sont également visibles sur les tenues de match en Coupe de France avec Intermarché au dos de l’ensemble des maillots et sur les shorts ou encore Brioche Pasquier sur une manche et Crédit Agricole sur l’autre.

Pour rappel, l’opérateur de paris sportifs, redevenu partenaire de l’Olympique Lyonnais cette saison, s’était fait remarquer lors des 1/2 finales de la Coupe de France en changeant provisoirement son logo.

Quelles primes pour l’OL et le PSG pour cette finale de la Coupe de France 2024 ?

Pour cette saison 2023-2024, 7 355 clubs étaient engagés pour la 107ème édition de la Coupe de France.

Au total, la Fédération Française de Football (FFF) va distribuer un total de 8 548 000 euros de primes aux équipes à partir du 7ème tour. Une dotation financière liée aux ressources issues notamment du sponsoring (Nike, Betclic, Crédit Agricole, Intermarché, Brioche Pasquier,…) et droits TV (beIN SPORTS et France Télévisions) de la compétition.

Dans le détail, chaque club amateur touche 6 000€ au stade du 7ème tour. Finaliste de la Coupe de France 2024, l’Olympique Lyonnais a déjà sécurisé une prime FFF de 820 000€.

Le vainqueur de cette édition, qui sera forcément un club de Ligue 1 Uber Eats, empochera la somme de 1,22 million d’euros.

Qui du PSG ou de l’OL empochera cette somme ? Le club finaliste se consolera avec 820 000€. La différence de primes entre le vainqueur et le finaliste est donc de 400 000€.