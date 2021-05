Rapport Héritage des 25èmes Championnats d’Europe d’Athlétisme Paris 2020 réalisé par l’agence Carpe Minute

Les 25èmes Championnats d’Europe d’athlétisme devaient se dérouler du 25 au 30 Août 2020 à Paris, au stade Charléty, finalement annulés à cause de la pandémie mondiale.

Un an jour pour jour après son annulation (le 23 avril 2020), le comité d’organisation Paris 2020 et la Fédération Française d’Athlétisme ouvrent les coulisses de ce projet ambitieux et innovant dans ce rapport HÉRITAGE réalisé par l’agence Carpe Minute.

Malgré cette annulation, les Championnats d’Europe d’Athlétisme Paris 2020 ont laissé un héritage précieux pour les autres organisateurs français et pour l’athlétisme grâce aux innovations, aux réussites et aux difficultés rencontrées.

Ce rapport « héritage » est une compilation de témoignages et d’éclairages des actions et dispositifs mis en place.

Consulter le rapport HERITAGE : https://fr.calameo.com/read/0000000084638d3aee2b9

Jean Gracia, Président du comité d’organisation des 25èmes Championnats d’Europe Paris 2020 :

« Nous avons décidé de publier ce rapport Héritage en apportant un éclairage sur 3 ans de pilotage, de réussites, de difficultés et d’expérimentations. Nous avons souhaité partager notre expérience pour mettre à disposition des futurs organisateurs de grands événements sportifs internationaux, les éléments qui nous semblent essentiels et instructifs. Puisse ce rapport contribuer à la transmission du savoir-faire événementiel français »

Quentin Willems, agence Carpe Minute en charge de l’Héritage pour Paris 2020 :

« Même si ces Championnats n’ont pas pu se tenir, leur préparation a été riche en enseignements et en expériences. Cela sera bénéfique pour les prochaines organisations de grands événements sur le territoire français. Les crises nous offrent leurs lots d’opportunités et chacun a pu tirer de cette expérience inachevée de riches enseignements »

Ce rapport aborde plusieurs sujets :

1. La chronologie d’un événement complexe

2. Les chiffres clés

3. Le développement durable à Paris 2020

4. Les 15 engagements de la charte WWF

5. La planification et la gestion des risques

6. Paris 2020, un événement national

7. Incubateur de médailles olympiques

8. Le festival athlé, le pari du marketing expérientiel

9. L’audacieux “paris” du Trocadero

10. La billetterie : les ingrédients du succès

11. Paris 2020, catalyseur de ressources

12. Erasmus+ et le programme des volontaires

A propos de l’Agence Carpe Minute :

Carpe Minute est une agence conseil qui accompagne les associations sportives et les collectivités dans leur stratégie événementielle. Le rôle de l’agence est de rendre possible les projets par la mobilisation de ressources financières et humaines, la méthodologie et les bons réseaux. Elle accompagne les clubs, les ligues, les fédérations, les comités d’organisation selon 5 grandes étapes.

Contact presse et demande d’interview : camille@carpeminute.fr / 06 38 62 61 53

Site : https://carpeminute.fr/

Lien du rapport HERITAGE : https://fr.calameo.com/read/0000000084638d3aee2b9

