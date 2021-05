Cyclisme – Santini dévoile les maillots du Tour d’Espagne 2021 (La Vuelta)

Aujourd’hui, les organisateurs du Tour d’Espagne ont dévoilé les maillots des leaders des différents classements depuis l’Hippodrome de la Zarzuela, à proximité de Madrid. La Vuelta 21 se déroulera du 14 août au 5 septembre 2021.

Pour la cinquième année, c’est l’équipementier italien Santini Cycling qui fournira les quatre maillots distinctifs de la course cycliste :

En plus des maillots officiels, Santini propose chaque année des ensembles spécialement dédiés à des étapes clé de La Vuelta avec maillot, short, chaussettes, casquette, gants et un t-shirt en coton assortis.

⛰ The Gamoniteiru is at an altitude of 1,791 metres. It is this figure that gives its name to the kit. All of the items in the kit are in a navy/blue colour to reference the sky above the peak. Red and white striped details are a nod to the antennas on the peak.@SANTINI_SMS https://t.co/NYFp2GWjwo

