Voile – Charal prolonge avec Jérémie Beyou jusqu’en 2026

La date du 4 mai (May the 4th) n’a pas été choisie au hasard. Ce mardi, Charal a officialisé la prolongation de son contrat de partenariat de 4 années de plus avec le skipper Jérémie Beyou, soit jusqu’en 2026.

Un nouveau bateau, le Charal 2 sera construit chez CDK Technologies pour une mise à l’eau prévue en juin 2022.

« Depuis 2017, nous avons construit une très belle histoire humaine » confirme Stéphanie Bérard-Gest, directrice Marketing de Charal. « Nous voulions mettre en place un marketing différent, plus expérientiel, pour faire partager au plus grand nombre l’histoire du team et de Jérémie autour de notre signature ‘Vivons Fort’ ! Nous avons pour cela imaginé un dispositif complet qui a vraiment rencontré son public. »

« Nous voulions mettre en place un marketing différent, plus expérientiel »

4,5M€ de valorisation média sur le Vendée Globe 2020 pour Charal

Un investissement sponsoring qui trouve certainement sa raison dans les fameuses retombées médiatiques. « Pour le Vendée Globe, l’étude de médiatisation certifiée par Kantar calcule les retombées à 4,5 millions d’euros en équivalent achat d’espace publicitaire, ce qui place notre bateau en quatrième position. Pour Jérémie lui-même, cette valorisation se monte à 12 millions d’euros. En notoriété enfin, le partenariat a gagné 15 points entre 2018 et 2020, ce qui signifie que de plus en plus de personnes savent que Charal est investie dans la voile et donc associée à ses valeurs. Le bilan est très positif et explique qu’aujourd’hui, nous avons envie d’aller plus loin et d’accompagner notre skipper dans son rêve de deuxième Vendée Globe avec nous. »

Pour le dernier Vendée Globe dont le départ et l’arrivée ont subies les conséquences des mesures sanitaires, Charal revendique 40 000 visiteurs en contact direct avec la marque sur ses stands.

Pour rappel, Charal accompagne Jérémie Beyou depuis 2017. Un contrat signé à l’époque jusqu’en 2022. La marque a donc décidé de prolonger l’aventure de 4 années de plus en s’engageant sur le cycle 2023-2026.