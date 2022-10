Spotify affiche le hibou du chanteur Drake comme sponsor maillot du FC Barcelone pour le clasico contre le Real Madrid

A l’occasion du clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone ce dimanche, Spotify va laisser sa place sur le maillot du club catalan et affichera un hibou.

Dans le détail, la plateforme de streaming, nouveau sponsor maillot du Barça depuis cette saison, a décidé de célébrer le chanteur Drake, premier artiste à avoir atteint les 50 milliards d’écoutes sur Spotify.

Ce dimanche, à Bernabeu, les joueurs du FC Barcelone porteront ainsi des maillots floqués du logo « chouette » ou « hibou de Drake (label OVO Sound).

« Nous sommes vraiment ravis de célébrer l’un des plus grands matchs de l’année et cette nouvelle étape dans la carrière de Drake qui devient le premier artiste à atteindre 50 milliards de streams. Nous avons toujours dit que nous voulions que ce partenariat soit une célébration des fans, des joueurs et des artistes sur une scène mondiale – et il n’y a pas de plus grande scène que le Clásico » précise Marc Hazan, Responsable des Partenariats chez Spotify, dans un communiqué.

Une activation qui devrait permettre au Barça et à son sponsor Spotify de générer de nombreuses discussions, notamment dimanche lorsque le match sera suivi en direct par des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde.