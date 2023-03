Le FC Barcelone portera bien le logo de Rosalía sur son maillot contre le Real Madrid

C’est officiel, le FC Barcelone arborera un maillot avec le logo de la chanteuse espagnole Rosalía dimanche contre le Real Madrid lors du Clasico.

C’était une rumeur depuis quelques jours, qui a désormais été confirmée par le FC Barcelone. « Après avoir arboré le logo du chanteur canadien Drake lors de Real Madrid – Barça le 16 octobre dernier, les Catalans en feront de même avec celui de la chanteuse catalane la plus connue du moment, ROSALÍA ».

L’équipe féminine du Barça portera également un maillot à son effigie lors du Clasico du samedi 25 mars.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Barcelona (@fcbarcelona)

Une initiative rendue possible par la plateforme de streaming musical Spotify, sponsor maillot et Namer du Camp Nou. Motomami, le troisième album de la chanteuse Rosalía est sorti il y a un an (18 mars 2022).

« Nous sommes honorés de céder l’espace de Spotify sur le maillot du FC Barcelone pour rendre hommage à ROSALÍA, l’artiste espagnole la plus écoutée en 2022 sur Spotify. C’est l’occasion de continuer à célébrer notre partenariat. » explique Marc Hazan, Spotify VP Partnerships.

FC Barcelone x Rosalia : Des maillots spéciaux en vente de 400€ à 2 000€

Pour les fans du club et de la chanteuse, un maillot floqué numéro 1 Rosalía est à vendre au prix de 399,99€ euros sur le site du club en édition limitée à 1899 exemplaires.

Pour les plus fortunés d’entre vous, une version du maillot signé par les titulaires du Clasico masculin et féminin avec le logo de Rosalía fluorescent est également en vente à 1 999,99€. Une édition limitée à 11 exemplaires seulement (floqué de 1 à 11 / 11 exemplaires pour les hommes et 11 exemplaires pour les femmes).

Sur Instagram, le club et la chanteuse ont posté une publication commune pour officialiser la nouvelle auprès des fans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

