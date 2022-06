Sport Business – La franchise NFL des Denver Broncos rachetée par la famille Walton-Penner (Wallmart) pour un montant record (4,65 milliards $)

Mardi, les Denver Broncos ont officialisé un accord de principe concernant la vente de la franchise à la famille Walton-Penner. Un accord qui doit désormais être validé par la NFL et les propriétaires des autres équipes.

Dans le détail, ce sont Rob Walton fils des fondateurs du géant Wallmart, ainsi que sa fille Carrie Walton Penner et son mari Greg Penner qui ont mené la transaction et le rachat auprès des actuels propriétaires Pat Bowlen Trust.

Selon plusieurs médias américain dont ESPN, le montant de la vente de la franchise devrait atteindre les 4,65 milliards de dollars, un record dans l’histoire du sport business pour la vente d’une équipe sportive. Le précédent record d’une vente en NFL était détenu par les Carolina Panthers et une vente à 2,3 milliards de dollars en 2018. Une « flambée » qui s’explique notamment par la hausse continue des droits de diffusion aux Etats-Unis et le contrat à plus de 10 milliards de dollars en moyenne par saison signé jusqu’en 2033.

