La NFL officialise l’organisation de 4 matchs de saison régulière en Allemagne d’ici 2025

A quelques jours du Super Bowl 2022 organisé dimanche, la NFL a officialisé hier l’organisation de 4 matchs de saison régulière en Allemagne à partir de la saison prochaine.

Dans le détail, les villes de Munich et Francfort accueilleront chacune deux matchs lors des 4 prochaines années.

Ces matchs « International Series » se disputeront à l’Allianz Arena (FC Bayern Munich) et au Deutsche Bank Park (Eintracht Francfort).

Munich accueillera le premier match allemand, l’un de 5 organisés par la NFL en dehors des frontières américaines la saison prochaine. Dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation lancée il y a plusieurs années, un match sera également organisé à Mexico et 3 au Royaume-Uni. Depuis 2007, 30 matchs de saison régulière de NFL ont été organisés à Londres. De son côté, le Mexique accueille des matchs depuis 2016 après 11 ans d’absence.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Munich et Francfort dans la famille NFL et sommes ravis de récompenser nos fans en Allemagne pour leur passion en leur offrant un match de saison régulière », a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué. « Nous sommes impatients d’organiser notre premier match en Allemagne dans le stade du FC Bayern Munich et d’explorer les opportunités de collaboration avec la Bundesliga. »

La consultation lancée par la NFL en Allemagne a débuté l’année dernière et avait reçu l’intérêt de neuf villes. Dans la dernière ligne droite, c’est la ville de Düsseldorf qui a été mise de côté. « Nous collaborons avec la NFL depuis 2014, date à laquelle nous avons ouvert notre bureau aux États-Unis », ajoute Oliver Kahn, PDG du FC Bayern Munich.

Si la NFL est la ligue de sport la plus puissante au monde avec un marché domestique ultra dominateur, cette dernière peine à rivaliser avec la NBA, le basket étant beaucoup plus développé aux 4 coins du monde que le football américain. Les relais de croissance, notamment la vente des droits TV, les sponsors régionaux et le merchandising, sont donc évidemment à l’international pour la NFL, reste à savoir si la discipline et sa culture peuvent séduire un public international. L’année dernière, la NFL a approuvé l’ajout d’un 17ème match de saison régulière au calendrier avec l’obligation pour chaque équipe de disputer au moins un match à l’étranger tout les 8 ans.