OL : Jean-Michel Aulas s’exprime sur l’arrivée de potentiels investisseurs américains ou autres, « J’ai l’intention d’avoir conclu le sujet le 23 juin »

Ce matin, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a profité des conférences de presse d’Alexandre Lacazette et Anthony Lopes pour donner quelques détails sur la recherche et l’arrivée potentielle de nouveaux investisseurs.

Alors que RMC Sport annonçait hier que trois offres américaines (sur les cinq reçues par le club) était encore en course pour racheter les quelques 40% des parts d’OL Groupe détenues par IDG et Pathé, et que L’Equipe annonce que Foster Gillett serait le mieux placé pour devenir l’actionnaire majoritaire de l’OL, le club rhodanien, coté en bourse, a réagi hier soir via un communiqué :

« Pour faire suite aux informations parues ce jour sur RMC Sport et L’Equipe, OL Groupe confirme avoir connaissance de discussions entre plusieurs investisseurs potentiels et notamment les actionnaires ayant exprimé un intérêt pour la cession de leur participation en vue d’une recomposition de son tour de table et d’un renforcement de ses fonds propres. Le processus est en cours. Il n’existe à ce stade aucune certitude que les discussions aboutiront à une opération. »

Ce matin, le président de l’OL a apporté quelques précisions.

« Nous sommes dans un contexte boursier, surveillé. Il est vrai que nous sommes en train de faire en sorte de changer d’actionnaires, deux sont sortants… oui il y a un certains nombres de discussions et non il n’y a rien de conclu. Les infos qui sont trop précises, inexactes, peuvent faire que ça ne se passe pas… Le processus est en cours, il n’y a aucune certitude sur les discussions menées » explique Jean-Michel Aulas.

« Il y a eu beaucoup de succès dans le nombre d’intervenants intéressés pour reprendre les actions de Pathé et IDG. Le point important, c’est qu’il est précisé qu’il y aura un renforcement des fonds propres significatif. Je vais également rester à la tête en tant que PDG du groupe, la durée est à affiner, ce sera moyenne ou moyenne très longue. […] Le Groupama Stadium, indépendamment du football, se remplit, ça contribue à nous donner plein de force pour l’avenir. Si la mécanique est forte, indépendante du foot, nous aurons des ambitions fortes »

« Nous sommes dans le money time, tout peut basculer en une nuit, dans un sens ou l’autre, j’ai l’intention d’avoir conclu le sujet le 23 juin »

Lors de son échange avec les journalistes, Jean-Michel Aulas a également précisé qu’il n’était pas directement candidat au rachat des actions de Pathé et IDG. « Pas directement, je n’ai pas les moyens » a t-il précisé. « Ca représente des sommes considérables ».

De toute évidence, l’épilogue capitalistique semble proche. « Oui il y aura d’autres actionnaires, américains ou autres, il n’y a rien de conclu.[…] Nous sommes dans le money time, tout peut basculer en une nuit, dans un sens ou dans l’autre, j’ai l’intention d’avoir conclu le sujet le 23 juin […] La difficulté est de conclure lorsqu’il y a des informations inexactes, on va rester discret et l’info principale est que nous aurons les moyens de nos ambitions. »

Ajoutons que l’Olympique Lyonnais a également profité de cette matinée pour dévoiler le nouveau maillot domicile 2022-2023 conçu par son équipementier adidas.