Nomination : Pierre Branco nommé Directeur Général de Warner Bros. Discovery pour la France

Suite à la récente fusion entre Warner Media et Discovery, le nouveau groupe Warner Bros. Discovery a dévoilé son nouvel organigramme.

Pierre Branco est nommé Directeur Général de Warner Bros. Discovery pour la France, le Benelux et l’Afrique. « Dans ce rôle, Pierre Branco sera responsable des activités combinées de Warner Bros. Discovery, en étroite coordination avec les fonctions globales du Groupe dans les domaines du streaming, du sport, des programmes US et du Studio » explique un communiqué. « Ses responsabilités incluent la gestion partagée des services de streaming, la direction des chaînes de télévision payantes, le marketing et la monétisation des contenus US notamment à travers la distribution cinéma, les ventes de programmes, les produits dérivés, les jeux vidéo et la distribution vidéo physique et digitale. Il développera des stratégies spécifiques aux pays concernés afin de générer de la croissance. »

Auparavant, Pierre Branco était Country Manager de WarnerMedia pour la France, le Benelux, le Moyen-Orient et l’Afrique et Head of Affiliates and Ad Sales pour la région EMEA de WarnerMedia.

Pour rappel, Warner Bros Discovery s’est également rapproché de l’opérateur télécoms britannique BT pour créer au Royaume-Uni et en Irlande une joint venture dédiée à une offre premium de sport. Un rapprochement qui doit encore être validé par les autorités compétentes.