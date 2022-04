Les Dallas Cowboys signent le premier contrat de partenariat crypto-monnaie de la NFL avec Blockchain.com

Mercredi, la franchise NFL des Dallas Cowboys a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Blockchain.com.

Dans le cadre de cet accord, la plateforme devient le partenaire officiel des Cowboys sur le segment des actifs numériques. Un deal historique puisque la franchise se félicite de signer le premier contrat de la National Football League avec un acteur de la cryptomonnaie. Une première également dans le sport à ce niveau d’engagement pour Blockchain.com.

L’annonce a été faite par le propriétaire des Cowboys Jerry Jones et Peter Smith, co-fondateur et CEO de Blockchain.com.

En s’associant aux Cowboys, la franchise de sport la plus fortement valorisée au monde depuis de nombreuses années par Forbes (6,5 milliards de dollars en août 2021), Blockchain.com bénéficiera d’une visibilité importante, que ce soit au stade, l’AT&T Stadium, ou sur les différents outils de communication. Les utilisateurs du wallet Blockchain.com devraient également bénéficier de quelques avantages et autres expériences.

Outre la possibilité d’acheter et revendre des cryptomonnaies (bitcoin, ethereum, …), Blockchain.com se positionne dorénavant sur le marché des NFTs et le web3. Il est donc fort probable que les Cowboys dévoilent d’ici quelques mois des non fungible token (NFT), le nouvel eldorado des acteurs du sport business.

« Blockchain.com est l’une des plateformes d’actifs numériques les plus anciennes et les plus fiables au monde », a déclaré Jerry Jones. « Ils amènent Wall Street sur Main Street en rendant les actifs numériques accessibles à tous, partout dans le monde. C’est un touchdown pour nos millions de fans. Nous sommes fiers d’être la première équipe NFL à signer un partenariat officiel de crypto-monnaie »

Pour rappel, la NFL a récemment assoupli son règlement en autorisant les franchises à s’associer à des entreprises spécialisée dans le trading de cryptomonnaies.

Dans le même temps, la plateforme Socios.com a également annoncé la signature de 13 franchises NFL (San Francisco 49ers, Chicago Bears, Cleveland Browns, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers, Miami Dolphins, Philadelphia Eagles, Atlanta Falcons, New York Giants, Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Washington Commanders), en plus du contrat déjà signé il y a quelques mois avec les New England Patriots, soit 14 équipes au total.

