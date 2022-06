Quels vêtements privilégier pour une séance de musculation idéale ?

La pratique régulière de la musculation est un excellent moyen d’atteindre vos objectifs de perte de poids, de gain de masse et de tonification musculaire. Mais pour optimiser l’entraînement, il est important de bien s’habiller afin de booster vos résultats. Focus.

L’importance d’une tenue adéquate en musculation

Bien choisir des vêtements pour la musculation est primordial pour le bon déroulement de votre entraînement. En effet, si vous prenez soin de vous habiller correctement, il y a de fortes chances que vous alliez plus loin dans votre pratique. Cela vous permettra de vous sentir bien, d’être à l’aise dans vos mouvements et ainsi de travailler plus intensément. Par là, vous allez immanquablement améliorer vos performances et vos résultats.

Ainsi, les vêtements et accessoires de musculation sont primordiaux pour vous entraîner efficacement. Ils sont conçus spécifiquement pour des entraînements légers ou intensifs, et sont plus confortables que les habits ordinaires.

Les vêtements et accessoires à privilégier en musculation

Une tenue confortable

Votre tenue doit être confortable et vous permettre de vous mouvoir facilement. Vous devez pouvoir exécuter vos mouvements sans aucune entrave. Pour ce faire, votre pantalon et votre t-shirt doivent être ni trop larges ni trop serrés pour ne pas obstruer votre respiration et ainsi vous laisser transpirer. Évitez les vêtements trop serrés qui risquent de froisser votre peau, qui peuvent vous gêner et qui vous feront donc perdre en concentration.

Une tenue à manches longues

Peu importe l’intensité de votre entraînement, il est recommandé de porter un t-shirt ou une veste à manches longues. Vous aurez peut-être l’impression d’avoir chaud au début, mais après quelques minutes, vous ne vous en rendrez plus compte et les performances s’en ressentiront.

Une bonne paire de chaussures

Votre paire de chaussures doit être confortable et vous permettre de vous déplacer avec aisance pour ne pas abîmer vos pieds. Optez pour une paire qui ne soit pas trop étroite et qui ne vous gêne pas lors des mouvements. Pour en avoir le cœur net, rien de mieux qu’une séance de jambes. En effet, la presse à cuisses ou le squat permettront de savoir si les chaussures que vous portez sont les plus adaptées à vos séances de musculation.

Une bonne paire de gants de protection

Les gants de protection sont obligatoires lorsque vous pratiquez la musculation. Ils permettent d’éviter les blessures à vos mains et vos poignets. Ils sont très utiles pour vous protéger des charges lourdes que vous portez. Par exemple, pour une séance de dos, la machine de tirage vertical sollicite grandement la poigne, et rien de mieux qu’une bonne paire de gants pour vous aider à exécuter parfaitement vos mouvements tout en vous préservant.

Quelques accessoires à ne pas négliger pour une séance réussie

Un tapis de sol

Un tapis de sol est nécessaire pour vous entraîner dans une salle. Certes, la plupart des salles de musculation mettent à disposition de leurs clients des tapis, mais le plus souvent, ils sont utilisés par d’autres pratiquants tout en étant relativement malpropres. Choisissez un tapis qui vous corresponde, d’une épaisseur adéquate et surtout, ne l’oubliez pas quand vous allez en salle.

Une serviette

Une serviette est primordiale pour vos séances de musculation. D’ailleurs, presque toutes les salles exigent de leurs clients d’en rapporter une avec eux. Pour ce faire, choisissez une serviette adaptée pour ce sport, à savoir une qui absorbe efficacement la transpiration et qui sèche assez vite.

Une ceinture de musculation

Réservez cette ceinture pour les entraînements plus intensifs. Elle sert à maintenir le dos lors de vos séances de soulevé de terre, de squat et autres. L’utilisation d’une ceinture de force est hautement recommandée afin d’éviter de vous blesser.

Quels sont les vêtements à éviter pour votre séance fitness et musculation

Pantalons en nylon

Ne portez pas de joggings pour vos séances de musculation, car le nylon n’est pas respirant et vous ne serez de toute façon pas à l’aise dedans. Des pantalons ou shorts en coton, en lin, ou encore en lycra ou en élasthanne sont plus appropriés pour le fitness et la muscu. En effet, favorisez toujours des vêtements conçus à partir de matériaux technologiques à séchage rapide.

Casquettes

Les casquettes ne sont vraiment pas recommandées pour la musculation. Votre peau et vos cheveux ne respirent plus et des démangeaisons surviendront. Mais pour ceux qui souhaitent vraiment en porter, il est conseillé d’utiliser une casquette adaptée. Cette dernière doit être respirante et conçue avec une bande élastique afin d’épouser la forme de la tête sans trop la serrer.

Ainsi, il est important de bien choisir vos vêtements pour vos séances de fitness et de musculation. Veillez à ce que ces derniers ne soient ni trop serrés ni trop amples afin de privilégier une oxygénation optimale de votre peau. Pour cela, les matériaux avec lesquels ils sont fabriqués doivent être technologiquement adaptés pour maximiser le confort, gérer efficacement la transpiration et permettre un séchage rapide.