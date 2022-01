Près de 2 milliards de dollars de revenus sponsoring pour la NFL pour cette saison 2021-2022 ?

Pour cette saison 2021-2022, la National Football League (NFL) va enregistrer des revenus sponsoring historiques.

Au total et selon IEG, la NFL et ses 32 franchises vont générer un total de 1,8 milliard de dollars de revenus sponsoring sur la saison. Un chiffre en hausse de 12% par rapport à la saison précédente selon la société de conseil. Sur la planète sport business, ce chiffre est évidemment un record pour une ligue professionnelle.

Comme le rappelle Peter Laatz, Directeur Général d’IEG, à CNBC, la levée de l’interdiction des paris sportifs dans la grande majorité des Etats a permis à la ligue et à certaines franchises de signer de nombreux contrats avec des opérateurs de paris sportifs, casinos et de loterie. Sur cette catégorie, les revenus sponsoring auraient progressé de +140% par rapport à la saison dernière. Depuis plusieurs mois, DraftKings, FanDuel, Caesars, BetMGM, WynnBET, … ont multiplié les investissements dans la NFL et ses équipes.

Si la catégorie du gambling est une nouvelle source de revenus sponsoring importante, les données de IEG rappellent que la catégorie de la tech reste la plus importante, avec notamment Verizon ou encore Microsoft. Ce dernier aurait un contrat à 100 millions de dollars par saison qui lui permet notamment de placer ses tablettes Surface en bord terrain.

Avant la crise sanitaire liée au Coronavirus, la NFL avait enregistré des revenus d’environ 16 milliards de dollars sur la saison 18-19.

Un chiffre qui pourrait bien repartir à la hausse dans les années à venir grâce notamment aux nouveaux contrats de diffusion qui rapporteront plus de 10 milliards de dollars par saison en moyenne !