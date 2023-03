SportEasy et la Fondation du Sport Français renforcent leurs dispositifs en faveur de l’écosystème sportif en France

SportEasy et la Fondation du Sport Français ont toutes deux un objectif commun : aider les clubs de sport amateur et ceux qui les font vivre. Elles nouent aujourd’hui un partenariat qui aidera chacune des parties à atteindre ses objectifs, parmi lesquels figurent l’insertion sociale et professionnelle par le sport, le développement de conditions favorisant le mécénat sportif et la structuration des clubs de sport amateur.

Pour ce faire, SportEasy et la Fondation du Sport Français ont déterminé plusieurs axes sur lesquels collaborer :

Communiquer auprès de l’écosystème sportif à propos des dispositifs existants

Les deux partenaires vont chacun communiquer les dispositifs mis en place à leurs communautés respectives. Pour SportEasy, il s’agit notamment de présenter Soutiens Ton Club, plateforme qui permet aux particuliers et aux entreprises de faire un don à une association sportive, auprès de ses 2.5 millions d’utilisateurs en France. La Fondation du Sport Français présentera l’application SportEasy aux clubs inscrits sur la plateforme.

Favoriser la digitalisation des clubs

Dans le cadre de ce partenariat, les clubs inscrits sur la plateforme Soutiens ton club bénéficient d’une réduction exclusive de 20% sur l’abonnement à SportEasy Club. Par ce geste, SportEasy souhaite encourager les associations sportives à se doter d’une application web et mobile qui les aide à se structurer ; en gagnant du temps, en fidélisant leurs licenciés, et en développant leurs revenus.

Booster le mécénat sportif via le programme SportEngagement

En relayant le dispositif SportEngagement et en assurant la gestion légale et administrative des dons effectués par ce biais, la Fondation du Sport Français permet à son écosystème de mécènes de renforcer leur engagement envers les clubs de sport amateur.

Via cette collaboration multidimensionnelle, SportEasy et la Fondation du Sport Français espèrent accélérer l’accès du plus grand nombre – d’associations sportives et de mécènes – aux dispositifs mis en place pour aider le sport amateur français à se développer.

À propos de la Fondation du Sport Français

La Fondation du Sport Français, reconnue d’utilité publique, a pour mission principale de promouvoir le sport comme vecteur de lien social, à travers des actions innovantes et sociétales. Sa mission est de développer et faciliter l’insertion sociale et professionnelle dans et par le sport mais également de créer et développer les conditions d’implication des particuliers et entreprises dans le domaine du mécénat sportif. Soutiens Ton Club, le Pacte de Performance et MeSporT sont les trois dispositifs majeurs mis respectivement en place au profit des clubs, des sportifs de haut niveau Français et des territoires.

À propos de SportEasy

Le sport amateur, c’est deux fois plus de temps passé à s’organiser qu’à vivre sa passion : SportEasy permet d’inverser cette tendance.

Grâce à une application qui regroupe tout ce dont un club a besoin (des fonctionnalités de gestion administrative et sportive pour les dirigeants et les entraîneurs, des fonctionnalités sociales et ludiques pour les joueurs et les parents), chacun gagne en efficacité pour se concentrer sur l’essentiel : le sport et la communauté.

Fondée en 2012, SportEasy compte aujourd’hui 2.5 millions d’utilisateurs inscrits dans plus de 100 pays.

À propos de SportEngagement

Pensé en 2020 lorsque la pandémie met à l’arrêt les associations sportives en France, entraînant des problèmes de taille pour leur trésorerie, et lancé en 2021, SportEngagement est un programme qui permet à une marque d’aider les clubs de sport amateur à se structurer.

Decathlon, Kappa, VBET, NERF et Kard ont ainsi apporté leur aide à plus de 1.000 clubs, en leur fournissant des équipements sportifs et en les dotant de l’application SportEasy Club.

